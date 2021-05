Elianis Garrido es una de las presentadoras más comentadas del momento. La respuesta de Elianis a quien le preguntó si le preocupa su “reloj biológico”

A diario hace parte del programa de entretenimiento “Lo sé todo”, como una de las presentadoras.

Su papel allí es aplaudido por muchos, y cuando se ha ausentado sus seguidores la han extrañado.

En sus redes sociales tiene bastantes personas pendientes de su vida personal y su trabajo.

De hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de 5.6 millones de seguidores.

Además, cada una de sus publicaciones suma miles de likes y cientos de comentarios.

A través de sus redes sociales mantiene gran parte de su vida familiar en privado.

Sin embargo, cuando se trata de ella, es bastante sincera con sus seguidores.

De hecho, hace varios días se mostró sin maquillaje ni filtros, dejando ver que tiene problemas con su piel.

Asimismo, se ha mostrado vulnerable y ha hablado de otros problemas de salud.

Ahora, lo hizo sobre su vida, pues permitió que sus seguidores le hicieran una serie de preguntas.

Varias de ellas eran sobre hijos, pues se preguntan si quiere tener.

La respuesta fue afirmativa, aunque también afirmó que “con todo lo que está pasando” lo ha empezado a dudar.

De tener, aseguró que no quiere muchos bebés, pero sí muchas mascotas.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que un internauta le preguntó si no le preocupaba su “reloj biológico”.

Esto, dando a entender que a sus 33 años tendría que tener hijos pronto.

Sin problema Elianis respondió que en realidad eso es algo que no le preocupa.

La presentadora afirmó que no es así, y ese no es un factor que le preocupe.

“No, me preocupa mi estabilidad emocional, mi estabilidad económica, mi convicción. Porque un hijo no se tiene porque le está pisando a uno el tiempo”.

No se quedó allí, pues continuó diciendo que “hay mucha gente que tiene hijos y no es feliz, y otros que no tienen y son felices”, y ella en este momento es feliz.

Parece que por ahora tener hijos no es una de las prioridades de la presentadora.

Y es que su relación va mejor que nunca y su trabajo también, por lo que ahora está enfocada en otras cosas.

Por ahora sus seguidores siguen pendientes de sus declaraciones en redes sociales.

Y es que para sus fanáticos es interesante saber sobre su vida privada.

Hace algunas semanas, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.

Sin embargo, en ese mismo año también tuvo una de sus primeras oportunidades en televisión.

Poco a poco la presentadora se recuperó y actualmente está mejor que nunca.