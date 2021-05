Elianis Garrido tiene actualmente casi seis millones de seguidores en sus redes sociales. Elianis se sinceró en redes y mostró que está teniendo problemas con su piel

Muchos están pendientes de su vida a través del contenido que comparte.

Lo cierto es que la presentadora mantiene gran parte de su vida familiar en privado.

Sin embargo, cuando se trata de ella, es muy sincera con sus seguidores.

Así lo demostró el día de hoy, con una fotografía que publicó en sus redes sociales.

Y es que allí mostró que, como muchas mujeres, su piel no es perfecta.

Sin maquillaje ni filtros, la presentadora mostró su rostró.

Allí dejó ver que está teniendo problemas con el acné en algunos lugares.

Esto, según ella, debido al estrés por el que ha pasado durante los últimos días.

Además de esto, le preguntó a sus seguidoras si a ellas también les sucede o, por el contrario, esto no les afecta.

Lo cierto es que Elianis dio a entender que tiene bastante estrés, pero no aclaró por qué.

La razón podría ser la situación por la que está pasando el país.

Y es que recordemos que Colombia lleva 14 días en medio de protestas en marco del paro nacional.

Durante estos días, han aumentado alarmantemente las cifras de violencia, y desmanes.

De hecho, varias personas han fallecido en diferentes ciudades del país.

Por esta razón, Elianis ha hecho publicaciones al respecto en sus redes sociales.

Hizo varias publicaciones en las que rechaza las injusticias en el país.

Aunque algunos la aplauden por su determinación, otros critican su posición.

“¿”Feliz día del trabajador”? Sería “feliz día” si nuestra gente tuviera trabajo, salud, garantías, pensiones y no más impuestos. ¡ @ivanduquemarquez es hora que escuche al pueblo !” dice uno de sus post.

Posteriormente, invitó a sus seguidores a “no ponerle más leña al fuego”, y “no patrocinar los deseos del enemigo”.

Sus palabras, aunque aplaudidas por muchos también han sido criticadas.

Varios han resaltado que sus palabras son similares a las de otros influenciadores.

De hecho, uno de los comentarios cuestiona “quién es el escritor de todos”.

Simultáneamente, otros le han comentado sobre “su privilegio”.

Parece que las críticas, la situación del país y los comentarios en redes pudieron estresarla bastante.

Lo cierto es que por ahora en sus redes sociales no ha publicado nada más al respecto.

Recordemos que…

Hace algunas semanas, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.