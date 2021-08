Elianis Garrido es una de las presentadoras colombianas más comentadas. Las razones por las que dicen que Elianis Garrido habría terminado con su novio

Saltó a la fama tras su participación en el reality Protagonistas de NuestraTele, en el año 2012.

Allí quedó grabada en la mente de los televidentes después de que fuera expulsada por agresión.

En diferentes ocasiones, Elianis ha afirmado que no quiere ser relacionada con este episodio en su vida.

Durante los últimos años ha demostrado que tiene bastante talento como actriz y presentadora.

De hecho, hizo parte de varias temporadas de la novela “Sin senos sí hay paraíso”.

Asimismo, hace varios años hace parte de las presentadoras del programa de entretenimiento “Lo sé todo”.

Allí ha generado una gran relación con los televidentes, quienes preguntan por ella constantemete.

De hecho, hace unos meses tuvo que ausentarse debido a sus cirugías en la nariz.

Y es que vale la pena mencionar que Elianis ha tenido que someterse a diferentes operaciones en esta parte de su rostro.

En parte, porque estas no han sanado de la manera correcta y por ello se ha sometido a revisiones médicas.

Durante estos días de ausencia fue reemplazada por varias presentadoras, una de las más sonadas fue Aída Victoria Merlano.

En las redes sociales del programa muchos mostraron su descontento con la ausencia de Elianis y la presencia de otras presentadoras.

Hace unos días la presentadora ha dado de qué hablar debido a su vida personal.

Aunque mantiene la mayor parte de esta en privado, parece que muchos tienen curiosidad.

Para nadie es un secreto que ella llevaba varios años en una relación con el cantante Andy Caicedo.

Los dos parecían ser una de las parejas más estables de la farándula, sin embargo parece que esto ha cambiado.

Los rumores sobre una posible ruptura empezaron a crecer hace varios días.

Además, un detalle que ha llamado la atención es que ella eliminó todas las fotos que tenía junto a su pareja en redes.

Asimismo, fue cuestionada sobre el tema en medio de Lo sé todo, y su respuesta dio a entender que sí terminaron.

Ante el cuestionamiento sobre el estado de la relación ella dijo:

“Lo que se ve no se pregunta”.

Para los seguidores de la presentadora esto podría significar que la relación llegó a su fin.

No obstante, por ahora ella no se ha referido al tema en sus redes sociales.

Sus más de cinco millones y medio de seguidores esperan que en los próximos días hable sobre su corazón y se sincere sobre su relación.

Recordemos que…

Hace algunas semanas, la presentadora se sinceró sobre un duro momento en su vida.

Lo hizo publicando una fotografía en su cuenta de Instagram, durante el año 2014.

Allí confesó que pesaba 44 kilos, que no podía dormir sin pastillas y que además tomaba suplementos para adelgazar, pues se sentía “muy gruesa”.

Además, se sentía menos que todos, y creía que sus sueños y metas eran imposibles.

“Me afectaban las críticas , me dolían y me hacían llorar , entrenaba seis días a la semana y no estaba conforme con nada. Enfermé física y emocionalmente. Lloraba casi todos los días , vivía con angustia y dolor en el pecho, taquicardias , ansiedades”.