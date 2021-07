Elianis Garrido tiene actualmente casi seis millones de seguidores en sus redes sociales. Elianis reveló que se aplicó botox y mostró el resultado en su rostro

Muchos están pendientes de su vida a través del contenido que comparte.

Lo cierto es que la presentadora mantiene gran parte de su vida familiar en privado.

Sin embargo, cuando se trata de ella, es muy sincera con sus seguidores.

Así lo demuestra en cada una de sus publicaciones e historias en la red social.

View this post on Instagram

A diario Elianis hace parte del programa de entretenimiento “Lo sé todo”, como una de las presentadoras.

Su papel allí es aplaudido por muchos, y cuando se ha ausentado sus seguidores la han extrañado.

En sus redes sociales tiene bastantes personas pendientes de su vida personal y su trabajo.

De la misma forma, aunque tiene bastantes seguidores también tiene bastantes detractores.

Y es que muchos critican su forma de ser, y su físico. De hecho, uno de los detalles más criticados son sus cejas.

Ella se ha defendido en diferentes ocasiones afirmando que a ella le gustan de esta forma.

Además, aseguró que en el momento en el que quiera depilarse, así lo hará.

View this post on Instagram

Actualmente la presentadora tiene 33 años y está cerca de llegar a los 34.

En sus historias confesó que debido a su edad ya empezó a notar algunas líneas de expresión en su rostro.

Esta es la razón por la que decidió que es momento de ponerse botox en algunas áreas de su cara.

Asimismo, afirmó que debido al cambio en la forma de sus cejas, pretendía que estas se elevaran un poco y así abrir su mirada.

“Uno después de los 25, 30, 31 me voy a poner botox porque nunca me he puesto. La frente ya está como un acordeón y yo gesticulo demasiado”, afirmó.