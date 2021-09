Cristina Hurtado es una de las presentadoras más queridas del país. Cristina Hurtado se robó las miradas luciendo elegante vestido que resaltó su figura

A diario millones de personas están pendientes de su vida y de sus publicaciones.

Por eso, en su cuenta de Instagram tiene más de cinco millones y medio de seguidores pendientes de su vida.

Durante los últimos días ha dado mucho de qué hablar en redes sociales.

Son varias las razones por las que ha llamado la atención, y la más reciente es su cumpleaños número 38.

La presentadora lo celebró por todo lo alto, junto a su esposo y a sus hijos.

View this post on Instagram

Además para nadie es un secreto que muchos también han estado pendientes de su embarazo.

Actualmente Hurtado tiene un poco más de seis meses y se sabe que tendrá un niño.

Por ahora es incierto cuál será su nombre y la fecha exacta de su nacimiento.

Sin embargo, lo que sí se conoce es que la familia está muy emocionada por la llegada del niño a la familia.

Así lo han dejado ver en sus redes sociales y lo han presumido con fotos y videos.

Asimismo, la presentadora ha sido halagada y para muchos, pasa por uno de sus mejores momentos.

En los comentarios de sus publicaciones aseguran que se ve mejor que nunca y que el embarazo le ha sentado muy bien.

View this post on Instagram

Lo cierto es que la presentadora se ha dedicado a demostrar que una mujer también puede ser sensual durante su embarazo.

Es por eso que no tiene problemas en compartir fotografías en ropa interior, bikini o lencería.

Estas, además de ayudarla a presumir su seguridad, también han ayudado a resaltar su figura.

Y es que ella ha afirmado que con su vientre de embarazo se siente bastante bella.

Es por eso que ahora un vestido púrpura la ha convertido en el centro de las miradas.

En su cuenta de Instagram la presentadora compartió varias fotografías con la elegante prenda.

Además de resaltar su tono de piel, al estar ceñido al cuerpo, también le da importancia a su vientre.

Con las fotografías, la presentadora aprovechó para enviarle un tierno mensaje a su bebé.

“Mi principito, aún no has nacido y es increíble todo lo que has generado en nuestra familia! Te pensamos, te imaginamos, te hablamos y consentimos desde el vientre! Sin duda eres un regalo de AMOR PURO, UNIÓN Y FELICIDAD! Damos infinitas gracias a Dios por tu existencia!! Te amamos con el alma!!”, escribió.