Este viernes la pequeña María Liz se alzó con el título de ganadora en la versión 2021 de ‘La Voz Kids’.La labor que pocos conocen de María Liz la ganadora de ‘La Voz Kids’

Ella era la finalista en el grupo de la cantante Natalia Jiménez, se lució y logró ser la preferida por el público.

La soledeña de 12 años es llamada ‘la princesa del sentimiento´, y además de tener una grandiosa voz también toca más de 11 instrumentos.

Guitarra eléctrica y acústica, la batería, la guacharaca, el acordeón, la caja, el requinto, el piano, el violín, el bajo, el ukelele, el bajo, las maracas y el cuatro, son algunos de ellos.

Lo que muchos no sabían es que esta pequeña a su corta edad, reó Mi Escuelita Musical, un espacio para enseñarle a varios niños de su barrio, Viña del Rey, en Soledad, a interpretar los instrumentos.

“Mi Escuelita Musical nació hace cinco años. A mí se me ocurrió porque acá en el barrio muchos niños de mi edad están fumando, consumiendo droga, robando, las niñas ya están embarazadas y mi proyecto es con el fin de que ellos en su tiempo libre tengan algo en qué pensar”, dijo.

Pero eso no es todo, su padre ha jugado un papel trascendental en su trayectoria artística.

Gracias a su trabajo como vendedor de correas ha logrado costearle varios de sus instrumentos.

Uno de los momentos más emotivos que protagonizó fue precisamente en su Audición a Ciegas, pues presentó su amado acordeón que, aunque está un poco averiado, le sigue “sacando música”.

Y como en toda competencia muchos esperan conocer qué se llevará quien resulte triunfador.

Sheila Aguilera del canal caracol aseguró al medio Pulzo, que hay desde “estudios universitarios para el ganador” y “estudios de música” hasta “regalos, instrumentos musicales, bicicletas y un gran combo de regalos para el segundo y tercer lugar”.

Además Juan Esteban Sampedro también se refirió al tema educativo y explicó qué otros apoyos les da el canal a los participantes del concurso de canto.

“Todos los niños, desde que ingresan a las audiciones a ciegas, comienzan a ser parte del talento Caracol y significa que tienen no solo a un programa, sino a todo el canal con las puertas abiertas para que su talento sea más conocido. Pero no nos podemos olvidar que son niños. Los niños, incluso por legislación, tiene ciertas prioridades frente a sus carreras artísticas, que son el estudio, el no trabajar, una cantidad de cosas que nosotros estamos siempre recalcando, para que primero sean niños y luego artistas“, señaló .