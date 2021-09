‘La Voz Kids‘ es uno de los programas más vistos de la televisión colombiana. El premio que se lleva quien gane ‘La Voz Kids’ del canal Caracol

Así ha quedado demostrado en el reporte publicado por Kantar Ibope Media que arrojó durante toda la transmisión del programa que siempre fue uno de los primeros en audiencia.

Y es que esta edición ha tenido bastantes cambios con respecto a las anteriores.

Una de las más importantes fueron los nuevos jurados, pues por primera vez Fanny Lu no hizo parte del concurso de canto.

Esta vez, fueron Natalia Jiménez, Jesús Navarro y Andrés Cepeda quienes encantaron a los colombianos.

Asimismo, esta es la primera temporada en la que Laura Acuña es una de las presentadoras.

Ella reemplazó a Alejandro Palacio, y debutó junto a Laura Tobón, quien también ha llamado la atención.

View this post on Instagram

Ahora el programa llega a su final este viernes, allí se disputaran el primer lugar María Liz, Josué y Brayan, quienes fueron escogidos por sus entrenadores para la final del concurso.

View this post on Instagram

Y como en toda competencia muchos esperan conocer qué se llevará quien resulte triunfador.

Sheila Aguilera del canal caracol aseguró al medio Pulzo, que hay desde “estudios universitarios para el ganador” y “estudios de música” hasta “regalos, instrumentos musicales, bicicletas y un gran combo de regalos para el segundo y tercer lugar”.

Además Juan Esteban Sampedro también se refirió al tema educativo y explicó qué otros apoyos les da el canal a los participantes del concurso de canto.

“Todos los niños, desde que ingresan a las audiciones a ciegas, comienzan a ser parte del talento Caracol y significa que tienen no solo a un programa, sino a todo el canal con las puertas abiertas para que su talento sea más conocido. Pero no nos podemos olvidar que son niños. Los niños, incluso por legislación, tiene ciertas prioridades frente a sus carreras artísticas, que son el estudio, el no trabajar, una cantidad de cosas que nosotros estamos siempre recalcando, para que primero sean niños y luego artistas“, señaló .