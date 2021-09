Expareja de Nilson Díaz dice que Carolina Galván, mamá de Sara Sofía es una víctima

Jenny Cardozo, expareja de Nilson Díaz , con quien sostuvo una relación sentimental por siete años y quien es padre biológico de tres de sus hijos habló ante los medios.

La mujer aseguró que Carolina Galván fue una víctima más de Nilson Díaz en la prostitución.

“Dicen que uno nunca termina de conocer a las personas, pero en ciertos momentos es mentira. Aprendí a conocer a Nilson, su fachada, su careta. Creo que Carolina Galván fue una víctima más de Nilson Díaz en la prostitución”, expresó la mujer ante Blu Radio.

Sobre Nilson también dijo que lo conoció cuando tenía tres meses de embarazo y aún en estas condiciones, comenzó a trabajar en un lugar de mujeres para poder prostituirse y lograr ingresos económicos.

Por esta razón ella perdió la custodia de sus hijos debido a las constantes jornadas de trabajo que tenía.

El hombre no perdió la oportunidad y se empezó a encargar de ellos, impidiéndole después acercarse a Cardozo, ante esto ella ahora no sabe sobre el paradero de sus hijos.

Según Cardozo, ella cumplió con la cuota alimentaria que le correspondía, pero Nilson se aprovechaba de eso y se gastaba el dinero.

“Hace no mucho, como mes y medio más o menos, envié un correo a la doctora diciéndole que mi hijo David Santiago cumplió años, el 28 de agosto, que por favor y ella me contesta con una cuota de 400.000 pesos”, indicó.

Además agregó: “Bienestar me contesta que le saque una cita a la defensora, que yo tengo el correo. Yo les contesto, ‘pero es que no necesito ver a la defensora, no me interesa’. Me interesan mis hijos, que me digan dónde están. Tengo derecho como su mamá a saber dónde los tienen“.

Expareja de Nilson Díaz se retractó sobre lo que dijo del paradero de Sara Sofía

Ahora tras semanas sin tener información del caso, se conoció que Yenny Andrea Cardozo, expareja de Nilson Díaz, habló en Blu Radio.

Allí se refirió a que tras unas declaraciones que entregó hace unos días a medios televisivos, todo fue malinterpretado.

“Los medios malinterpretaron mis palabras. No puedo asegurar algo que no sé, que no viví, porque no tuve el gusto de conocer a Sara Sofía, no conocí a esta señora Carolina”, afirmó.

Y es que ella había dicho conocer el sitio exacto donde había sido enterrado el cuerpo de la bebé. Manifestó que creía que los restos de Sara Sofía estaban sepultados junto a un matorral.

“Pienso en que pudo haber hecho esto porque me baso en lo que lo conocí”, dijo ahora la mujer.

“No me involucro más en el tema de la niña Sara Sofía porque no sé qué pudo haber pasado, me baso en lo que yo conocí a Nilson”, agregó.