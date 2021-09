Al parecer la desaparación de Sara Sofía quedó sin resolver. Expareja de Nilson Díaz se retractó sobre lo que dijo del paradero de Sara Sofía

El proceso por la desaparición de la pequeña Sara Sofía inició hace unos días, con la imputación de cargos a la madre de la menor y su pareja.

Sara Sofía vivía con su tía, hermana de su mamá, según se conoce, su madre un día se la llevó y tiempo después apareció diciendo que la menor murió y que la tiró al río Tunjuelito.

Sin embargo, después aseguró que se la entregó a una persona. Es por eso que los investigadores no sabían que creer.

Y aunque son muchas las versiones que se dieron sobre el caso, nada parecer dar rastro de la menor y ahora se conoció que la hipótesis que aseguraba que Sara Sofía había sido vendida quedó descartada.

Por todo esto, Nilson Díaz y Carolina Galván madre de menor, fueron capturados por la desaparición de Sara.

El viernes 30 de julio fueron citados ante los entes judiciales, pero al parecer por un error de procedimiento, la pareja quedó libre.

RCN Radio conoció que el 4 de agosto se realizó la audiencia en la cual la Fiscalía General el imputaría nuevamente cargos Nilson Díaz por su presunta participación en los hechos que rodearon la desaparición de la pequeña.

Después de eso, este jueves un juez de control de garantías de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento contra Nilson Díaz, supuesto padrastro de la menor.

El fiscal le imputó a Nilson Díaz el delito de desaparición forzada agravada, en calidad de coautoría.

Por su parte Carolina Galván, madre de la menor, el pasado viernes recibió los cargos, la Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de desaparición forzada agravada.

Expareja de Nilson Díaz se retractó sobre lo que dijo del paradero de Sara Sofía

Ahora tras semanas sin tener información del caso, se conoció que Yenny Andrea Cardozo, expareja de Nilson Díaz, habló en Blu Radio.

Allí se refirió a que tras unas declaraciones que entregó hace unos días a medios televisivos, todo fue malinterpretado.

“Los medios malinterpretaron mis palabras. No puedo asegurar algo que no sé, que no viví, porque no tuve el gusto de conocer a Sara Sofía, no conocí a esta señora Carolina”, afirmó.

Y es que ella había dicho conocer el sitio exacto donde había sido enterrado el cuerpo de la bebé. Manifestó que creía que los restos de Sara Sofía estaban sepultados junto a un matorral.

“Pienso en que pudo haber hecho esto porque me baso en lo que lo conocí”, dijo ahora la mujer.

“No me involucro más en el tema de la niña Sara Sofía porque no sé qué pudo haber pasado, me baso en lo que yo conocí a Nilson”, agregó.