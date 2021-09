Carolina Cruz es una de las presentadoras más comentadas de Colombia. Carolina Cruz reveló cuál fue el primer regalo de aniversario que le dio Lincoln Palomeque

Actualmente hace parte del programa matutino Día a Día, al que regresó después de unos meses de licencia por el nacimiento de su hijo.

Allí comparte set con Carolina Soto, Catalina Gómez y Carlos Calero.

Al parecer todos los presentadores tienen una excelente relación y así lo han mostrado en sus redes sociales.

En el programa llevan varios días celebrando el día del amor y la amistad.

Esto, porque septiembre es el mes en el que esta fecha se celebra en Colombia.

Gracias a esto, hace unas horas Cruz habló un poco más sobre su vida privada.

Y es que no es usual que se refiera a su relación con el actor Lincoln Palomeque.

Por eso, con sus declaraciones emocionó a miles de personas en redes sociales.

Allí reveló cuál fue el regalo que el actor le dio por su primer aniversario.

La cuenta de Instagram del programa publicó un video en el que ella recordó el tema con nostalgia.

“Nuestro primer regalo de aniversario, que me dio Lincoln a mí y lo tengo muy presente porque además me encantó, fue un video que me hizo él, lo editó con todos los recuerdos y las fotos de lo que habíamos vivido en ese primer año“, afirmó.

Carolina Cruz reveló cuál fue el primer regalo de aniversario que le dio Lincoln Palomeque

Los comentarios no se han hecho esperar y muchos afirman que es un buen detalle.

Sin embargo, otros han aprovechado la oportunidad para hablar sobre la relación de las figuras públicas.

Y es que han pasado varios meses desde que compartieron contenido juntos o se demostraron amor en público.

Para nadie es un secreto que los rumores sobre una presunta separación están a la orden del día.

Por su parte, Carolina ha negado esta situación varias veces, argumentando que su distancia se debe al trabajo del actor.

Mientras que una de sus amigas más cercanas, Yaneth Waldman afirmó que era completamente falso que se hubiesen separado.

“Para todos los que preguntan si se separó, no, ella no se ha separado dejen la bobada, no se han separado ni se van a separar“, afirmó.

Entre risas, Cruz le dio la razón y se sinceró sobre la razón por la que él no está en la casa.

“No estoy separada porque no me he casado, pero además no está Lincoln acá porque está grabando, le ha tocado duro”.

Aunque ni Carolina, ni Lincoln han hablado sobre el tema en sus redes sociales, varios siguen preguntándoles.

Lo cierto es que el actor se ha mostrado muy ocupado durante los últimos meses y casi siempre está de viaje.

Mientras que ella está dedicada a su trabajo y a sus hijos Matías y Salvador.

Recordemos que…

La presentadora saltó a la fama en el año 1999 cuando se convirtió en Virreina en el Concurso Nacional de la Belleza.

Desde entonces, inició su carrera en televisión, pues su belleza cautivó a millones.

Ha trabajado en importantes producciones que son recordadas por muchos.

Una de ellas fue “Muy Buenos Días” en donde estuvo durante cinco años.

De hecho, así fue como se convirtió en una gran amiga del presentador Jota Mario Valencia.

También hizo parte de las presentadoras de entretenimiento en RCN y del programa “Cambio Extremo”

Finalmente, en 2018 se convirtió en una de las presentadoras de Día a Día, en donde aún trabaja.

Sin embargo, a finales de febrero decidió tomarse un descanso para recibir a su hijo y volverá en algún momento de los próximos meses.

Hace varias semanas volvió al programa matutino como invitada y presentó por primera vez en televisión a su hijo Salvador.