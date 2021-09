J Balvin y Valentina Ferrer se convirtieron en padres por primera vez hace unas semanas. Valentina Ferrer compartió fotos de Río y sus seguidores le hacen petición

Aunque al principio todo sobre el embarazo fueron rumores, finalmente lo confirmaron.

El niño se llama Río y actualmente tiene un poco más de un mes de vida.

Poco a poco se ha convertido en uno de los pequeños más comentados de la farándula y todos están ansiosos por ver su rostro.

Sin embargo, parece que sus padres pretenden mantenerlo en privado en redes sociales.

Es por eso que la modelo argentina solo ha publicado fotografías de los pies y las manos de su hijo.

Hasta el momento, Balvin no ha compartido nada sobre su hijo, pues afirmó que su faceta como padre hace parte de su vida privada.

Ante las críticas y comentarios por el tema, el cantante respondió molesto que no hablará sobre su hijo.

Por otro lado, ha sido Ferrer quien ha mantenido al tanto al público sobre el crecimiento de su hijo.

No obstante, esto ha sucedido muy poco, pues también es bastante privada con la vida de su hijo.

Una de las únicas fotos de su cuenta de Instagram en la que Río es protagonista, ya tiene poco menos de 300 mil likes.

La tierna instantánea en blanco y negro, muestra el pequeño pie del niño y la mano de su mamá.

“4 days of the best Love 💕💕💕”, escribió.