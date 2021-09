Hace unos días un portal de entretenimiento había asegura que la presentadora Carolina Cruz estaba en la clínica con su hijo Salvador. Mamá de la presentadora Carolina Cruz tuvo percance de salud

Y es que habían afirmado que el pequeño hijo de la modelo había sido sometido supuestamente a un intervención quirúrgica en la cabeza.

La información publicada por el sitio web Rechismes, indicó que Cruz habría acudido a un centro médico el domingo para que le practicaran una craneotomía a Salvador.

Asimismo, expresó que la presentadora desplegó un dispositivo de seguridad para mantener en reserva la delicada situación de su bebé.

Pero esa información fue desmentida horas más tarde por la presentadora Yaneth Waldman, amiga de la presentadora.

“No es cierto, a Salvador no le han hecho ninguna cirugía. Dile a tu contacto en la Fundación Santa Fe (donde se dice habría tenido lugar el procedimiento) que se informe bien y que se dedique a hacer su trabajo dentro de esa institución, pues para eso le pagan, no para inventar chismes ¡Que se dediquen a hacer su trabajo y no a inventar historias!”, manifestó Waldman.