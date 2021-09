La Liendra habló sobre su economía tras perder su cuenta en Instagram: “No estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero”

La Liendra sigue en la lucha por recuperar su cuenta oficial en Instagram donde suma más de 6 millones de seguidores. Y aunque todavía es posible, según el influencer, el proceso va muy lento.

Recordemos que el pereirano logró progresar económicamente gracias a su oficio como creador de contenidos. Él mismo ha contado en reiteradas ocasiones su historia de superación y cómo pasó de la pobreza a tener una vida llena de lujos gracias a sus ganancias a través de las plataformas digitales.

Asimismo, al mantener suspendida su cuenta por casi 15 días, muchos aseguran que el novio de Dani Duke tiene problemas financieros, sin embargo él aclaró que no.

El influencer posee 1 millón de seguidores en su cuenta alterna. Foto: Instagram @maur0gomez

La Liendra se ríe de los que creen que no tiene dinero

La Liendra tiene una cuenta alterna donde comparte los detalles de la recuperación de la oficial. Y a través del formato de las stories habló recientemente de su situación financiera.

Todo esto debido a que ha trascendidó que el joven de 21 años está buscando trabajo porque está en problemas económicos. “Lo más importante en la vida, más allá de la plata, son la familia y los amigos. Los invito a que piensen más en lo que tienen que lo que no tienen”, partió diciendo.

“Yo no voy a estar sufriendo por una cuenta de seis millones, no, voy a disfrutar lo que tengo, mis amigos y mi familia”, empezó su mensaje el creador de contenido.

Además, habló sobre su estadía en su pueblo debido a que muchos piensan que está sin dinero porque apareció durmiendo en un colchon en el piso y llegó sin camioneta.

“Estoy viviendo mi vida, mi vida no es una cuenta de Instagram, estoy con mi mamá y con mis panas. Si quiero hacer historias las hago, si no quiero no las hago”, aseguró.

También destacó que: “no estoy buscando trabajo, tengo mucho dinero gracias a Dios, invertí y tengo mi apartamento, no se preocupen por mí”.

“Me da mucha risa la gente que cree que me cerraron la cuenta y yo perdí mi plata, obviamente me perjudicó, pero mi plata yo la tengo ¿qué les pasa? Mi plata está ahí, mi PH ya está pagado, mi camioneta también, tengo casa en Pereira, una finca, sea como sea yo voy a tener plata. La gente que piensa que estoy pelado es como estúpida”, añadió.

Dani Duke asegura que su relación con el influencer NO es por interés

Cada vez que tiene la oportunidad, Duke asegura que se siente muy feliz al lado de La Liendra. Recientemente compartió en Instagram un video respondiendo inquietudes de sus fans y entre otros temas habló sobre su relación con el joven de 21 años.

El video en el que habló sobre este tema lo llamó “¿qué opino de..?” y un usuario le consultó: “Lo que dice la gente de que estás con Mauricio por interés”.

Para aclarar su relación, la joven respondió: “Yo pienso que todas las personas tenemos intereses cuando nos relacionamos con otras, ya sean tus amigos, tu pareja. Uno siempre va a tener un interés de por medio y tener un interés no es algo malo. Yo quiero estar con él este este momento porque me interesa su compañía, me interesa él como persona, yo aprendo todos los días de él (…) no tengo un interés económico si es a eso a lo que se refieren”.

Luego de su aclaratoria, la rubia se refirió a su economía. “Trabajo mucho, soy muy juiciosa con mi platica, me gusta invertir, hacer mis cositas, emprender. Gracias a Dios vivo súper bien, como una reina desde hace mucho, porque trabajo desde hace mucho”.

