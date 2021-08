Alejandro Palacio rompió silencio y habló sobre su salida en ‘La Voz Kids’

Desde antes que iniciara el reality ‘La Voz Kids’ mucho se rumoraba al respecto sobre cómo sería la adaptación de Laura Acuña en el canal caracol.

Si bien la presentadora no se cambia por nadie, desde hace tiempo se viene preparando para lo que era el gran estreno del reality musical del que ella es presentadora junto a la modelo Laura Tobón.

Por lo mismo muchos se preguntaban qué había pasado con Alejandro Palacio, quien era el anterior presentador del programa.

Hace varias semanas los seguidores del también cantante le han cuestionado su salida y le preguntaban si tenía que ver con la llegada de Acuña al canal.

Pues bien, según el mismo artista y lo que reveló en Instagram, es porque ahora participa en ‘Talento Caribe Show Kids’ del canal regional Telecaribe.

Y no solo eso, según dijo, sus proyectos de canto y presentación en otros programas le impidieron hacer parte de la nueva producción del Canal Caracol.

Ante las declaraciones del artista, se rompen varios de los rumores que aseguraban que Alejandro había sido despedido de la producción por traer a una nueva cara.

Palacio quien además es recordado por su papel protagónico en ‘Rafael Orozco, el ídolo’, sigue cosechando éxitos y frutos de su carrera actoral.

El pasado mes de julio viajó a Perú para interpretar varios de sus más conocidos temas como ‘Solo para ti’.

Un tema que tenía a muchos a la expectativa en el canal caracol era descubrir la personalidad de la presentadora Laura Acuña.

Ahora, la Negra Candela en su sitio web publicó información que habría conocido al respecto.

Dijo que aunque la audiencia se ha conectado con el programa, quienes no han logrado hacerlo con Laura Acuña hasta el momento serían algunas de las personas de oficios medios como las señoras de servicios generales:

“amablemente le llevan a uno el tintico o, la aguita aromática que se pelean entre ellas para NO hacerlo.Le tienen pavor y se dicen entre ellas “Yo no voy, vaya usted” con tal de evadir la actitud de ella, que ni siquiera les contesta el saludo cuando llegan con el pocillo. La ropa no le gusta, una que otra lágrima ya ha salido de los ojos de alguno de los encargados de vestuario. En términos generales no saluda la mayoría de las veces” afirmó en su sitio web.