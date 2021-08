Daniel Narváez a quien conocimos cuando apenas era un bebé está conquistando a las jóvenes colombianas. A hijo de Cristina Hurtado le llueven halagos en sus redes sociales

El joven, que es hijo de una relación sentimental del pasado de la presentadora Cristina Hurtado, recibió el apellido de Jossé Narváez (la actual pareja de Cristina), y es hincha del Real Madrid.

Gracias a las fotografías que sube su mamá constamente en su cuenta de Instagram, muchas se han dado cuenta que este joven ya es todo un hombre, y especialmente, es un galán.

En 2019 se convirtió en piloto comercial y aprovechó el logro para compartirlo en su cuenta de Instagram. “Gracias capitán por tener la paciencia para aguantarme y tu entereza para enseñarme, me llevo un amigo más para la vida y muchos recuerdos de risas y de regaños, pero todos son buenos recuerdos”, escribió en aquel entonces.

Además, cada que puede comparte fotos y videos junto a José Narváez, a quien considera su padre y así lo ha expresado en varios posts.

En su cuenta de Instagram cuenta con más de 298k de seguidores, además sumó muchas admiradoras luego que su mamá anunciara su nuevo embarazo, pues se le ha visto muy cercano a ella.

Cada vez que Daniel postea algo en sus redes sociales los halagos no paran. No solo por su físico, si no también por lo familiar que es y por su carrera profesional.

Recordemos que…

Cristina Hurtado sorprendió a sus seguidores hace varios días al anunciar que será mamá nuevamente.

Desde entonces, han documentado varios momentos y los instantes en los que compartieron la noticia con sus familiares.

La presentadora compartió su segundo video en el canal, que también era muy esperado.

Y es que allí dejó ver el momento en el que sus hijos se enteraron de la noticia.

Según los presentadores, tanto Juan José como Daniel, llevaban un tiempo pidiéndoles un hermanito o hermanita.

Por eso, idearon una sorpresa con la que les dijeron que le darían un regalo a la presentadora por el día de la madre.

Con una serie de carteles blancos, Cristina y Josse explicaron lo que estaba sucediendo y por qué los estaban grabando.

Al pasar al cuarto en el que ellos estaban, el presentador les pide que abran las cajas de regalo y le entreguen la sorpresa a su mamá.

Sin embargo, lo primero que ven al abrirlas es ropa de bebé, con lo que ambos se confunden.

Rápidamente, el primero en reaccionar fue Juan José, quien empezó a llorar y corrió hacia la presentadora.

Por otro lado, Daniel queda sorprendido y unos minutos después se limita a decir “ojalá salga bonito”.

Entre lágrimas los dos abrazan a la presentadora y Daniel le besa el vientre.