Luisa Castro, ex pareja de La Liendra, le envió un mensaje de apoyo por la pérdida de su cuenta en Instagram y fans la aplauden

Tal parece que Luisa Castro dejó atrás todos los malos entendidos con su ex pareja y se solidarizó con él este complicado momento: la pérdida de su cuenta en Instagram. Recordemos que la joven y La Liendra dieron por terminada su relación a finales del año pasado rodeados de mucha pólemica.

Tras varios años de noviazgo, incluso de vivir juntos, ambos creadores de contenidos decidieron separarse por razones desconocidas. Sin embargo, a través de las redes sociales han trascendido rumores de infidelidad y hasta en una oportunidad Castro hablo mal del rendimiento sexual de su ex.

Y es que en varias oportunidades tanto ella como el pereirano se han lanzado indirectas y hasta han hablado mal el uno del otro generando mucha pólemica. Por esta razón, el mensaje de apoyo de Luisa en estas circunstancias que vive La Liendra sorprendió a los usuarios.

Luisa Castro y La Liendra terminaron su noviazgo a finales del año pasado. Foto: Instagram @luisa_castro1585

Luisa Castro apoya a La Liendra con contundente mensaje

Luisa Castro tiene 4,8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, y a través del formato de las historias compartió un mensaje de apoyo para su ex novio. Con un pantallazo de la nueva cuenta alterna que tiene Mauricio Gómez, la influencer invitó a sus fans a seguirlo.

Con un emogi de fuerza y de oración, Castro escirbió el usuario de la nueva cuenta de La Liendra. Además agregó: “Te apoyo, como un día tú lo hiciste”. La cuenta dedicada de farándula @rastreandofamosos compartió la imagen y de inmediato los internautas opinaron aplaudiendo el gesto de la joven.

“Súper bien y admirable. Ella sabe que gran parte de lo que construyó lo hizo junto a él”; “qué bonito de parte de Luisa, ser agradecido es lo mejor”; “eso habla muy bien de una persona” y “eso se llama ser maduro”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Por su parte, La Liendra no ha dicho nada al respecto. El famoso se encuentra haciendo todo lo posible por recuperar su cuenta oficial donde suma más de 6 millones de seguidores, mientras que en la actual tiene solamente 1 millón.

Critican al influencer por pedir cadena de oración para recuperar su cuenta

Una vez más Mauricio Gómez está en el ojo del huracán. El influencer fue duramente críticados por usuarios al pedir una cadena de oración por la recuperación de su cuenta de Instagram.

El pasado 14 de agosto, el pereirano confimó la suspensión de su perfil. Y aunque al principio no tenía un motivo aparente, el novio de Dani Duke apareció nuevamente para asegurar que fue por haber apoyado a Epa Colombia.

Hace unos días, La Liendra encendió nuevamente la polémica en redes sociales al solicitar oración por su cuenta. “Les cuento que aún no sabemos nada de la cuenta, no nos dan respuesta, ofrecemos plata, tenemos contactos. Estamos moviendo cielo y tierra pero aún nada que pasa algo. Yo creo que ya después que uno no puede hacer nada ya todo queda en manos de Dios”, partió diciendo.

“Yo no voy a acudir más a contactos y tengo mucho miedo por lo que pueda pasar con la cuenta. Así que yo los quiero invitar a ustedes a que me compañen en una cadena de oración“, agregó.

La Liendra mostró un velón de color naranja y dijo “yo voy a prender este veloncito que me conseguí y lo voy a prender con mucha fe y lo voy a poner acá”. También pidió a los internautas a que lo acompañaran en oración el día de ayer a las 11 de la noche hora Colombia.

“Estudie más bien, para que su vida no dependa de una cuenta”; “oremos para que usted estudie”; “¿por qué no mejor se pone a rezar por el mundo?”; “quién le dijo que las cadenas de oración son para pedir por estupideces” y “hasta donde hemos llegado los seres humanos de jugar con algo tan delicado que es una oración”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

