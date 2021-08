Andrea Valdiri confesó las 2 cosas más duras que ha enfrentado en la vida

Andrea Valdiri es una de las personalidades colombianas más nombradas del momento. La influencer se destaca por su espontánea personalidad y su capacidad de expresar sus opiniones sin ningún filtro.

La barranquillera, que hace poco arribó a sus 30 años, se caracteriza por vivir rodeada de lujos, alegría y mucho amor en compañía de sus dos hijas: Isabella y Adhara. Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la también bailarina, a lo largo de su vida.

Recientemente, a través de sus historias en Instagram, ‘La Valdiri’ le confesó a sus 6,6 millones de seguidores las dos cosas más difíciles que ha enfrentado.

Andrea Valdiri se sincera con sus fans por dos momentos duros

Aunque muchas personas prefieren evitar hablar sobre las circunstancias difíciles que han atravesado, ella decidió abrir su corazón públicamente y contarle a sus fans.

La famosa se refirió a dos circunstancias: una pública y otra familiar. Andrea Valdiri partió recordando una oportunidad en la que vulneraron su intimidad publicando una fotografía privada.

“Públicamente me afectó algo y es que tuve una relación y me colocaron una foto pública desnuda, en mi intimidad. Eso me afectó, pero lo entendí cuando pasó todo, supe quién fue y bueno ahí está esa persona andando en la vida normal, pero eso me afectó muchísimo”, aseguró.

Todo indica a que se refirió a la foto íntima que se filtró a principios del 2019 de ella desnuda junto a su pareja de ese momento. Según la imagen, se trató del futbolista Michael Ortega.

Seguidamente, Andrea Valdiri se refirió a la situación familiar más complicada que ha atravesado. “Como familiar, algo que me haya afectado muchísimo fueron unos temitas de mi papá cuando yo estaba más pequeña, eso sí me afectó muchísimo, me marcó mucho mi vida”, dijo.

Asimismo, la influencer asegura que los problemas que tuvo con su progenitor le han afectado en sus relaciones sentimentales.

“Creo que parte de las cosas que a mí no se me han dado en alguna relación ha sido porque yo he tomado mucho el papel de ser el hombre de la casa. No la mujer, sino el hombre, el que se pone los pantalones, el que sale a trabajar, el que paga todo en la casa. Todas nosotras (sus hermanas) somos como unos varoncitos”, sentenció.

La relación de Lowe León con su hija Adhara

Desde hace ya un tiempo cada quien está por su lado. Pese a que alguna vez Andrea Valdiri se refirió a Lowe León con la frase “los caballeros aún existen”, la relación no terminó en buenos términos. Al punto de que al momento de nacer Adhara, el cantante estaba embarazando a su nueva pareja, la abogada Liceth Córdoba.

En este sentido, y pasados dos meses del nacimiento de la pequeña, la influencer barranquillera compartía con sus seguidores en Instagram cuando le consultaron si el artista ya conocía a la niña en persona.

“No, la respuesta es no, pero eso sí, les voy a decir una cosa: Adhara es hermosísima, preciosa, yo le digo a Dios, ‘Dios mío no me importa lo que haya pasado en esa relación, lo que me importa es el resultado de esa relación, una niña tan bendecida con una salud divina”, expresó la bailarina.

En sus declaraciones también agregó que si algún día ella se metió con Lowe es porque lo vio como “un hombre ejemplar”. “Me enamoré, sí lo tengo que decir, la maric** se entregó y uno en tan poco tiempo no termina de conocer a las personas y no quiero decir que esté hablando mal de él”, dijo, según reseñó Infobae.

La bailarina nacida en Barranquilla contó que el pasado con su padre le ha afectado en su vida sentimental. Foto: Instagram @andreavaldirisos

