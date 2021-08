Carolina Cruz es una de las presentadoras colombianas más comentadas de la farándula. Las conmovedoras palabras con las que Carolina Cruz celebró seis meses de Salvador

Tiene una larga trayectoria en los medios de comunicación del país y ha sido parte de reconocidos proyectos.

Sin embargo, durante los últimos meses ha llamado la atención por algo completamente diferente.

Se trata de su faceta como mamá, en la que parece estar más que cómoda.

Constantemente presume a sus hijos Matías, de cuatro años, y Salvador quien cumple seis meses hoy.

Lo cierto es que sus dos pequeños se han convertido en los protagonistas de sus redes sociales.

Cada uno de ellos tiene cualidades importantes, que ella no ha dudado en resaltar.

No obstante, durante los últimos meses, ha sido Salvador quien atrae toda la atención.

Esto, por algunas de sus características físicas que han sido notadas por algunos internautas.

Por su parte, Cruz ha confirmado en varias ocasiones que su hijo está muy bien y no tiene ningún problema neurológico.

Actualmente está siendo tratado y asiste a terapias debido a que, por su posición en el vientre nació con torticolis.

Es por esto que usa cintas en sus manos y su cuello, con los que alivian un poco su dolor.

Los seguidores de la presentadora aún tienen muchas preguntas sobre el pequeño.

Sin embargo, ella hizo énfasis en que no hablará mucho de la salud de Salvador por respeto a su historia médica.

En su cuenta de Instagram se muestra enamorada de su hijo y de su familia.

Por eso no perdió la oportunidad de enviarle un tierno mensaje por sus primeros seis meses.

Lo hizo publicando una fotografía del pequeño recién nacido en donde aparece junto a ella.

“No cambiaria nada, absolutamente nada de lo que he vivido y hemos vivido para tenerte hoy en mis brazos. GRACIAS por escogerme y darme el privilegio de ser tu MAMÁ”, inició el escrito.

La presentadora afirmó que el pequeño ha fortalecido su fe y la ha llenado de fuerza.

Por eso, le agradeció por enseñarle a valorar su familia y cada segundo de su vida.

“Perdóname si en algún momento de tu vida no llegas a estar de acuerdo con algo que hice, perdóname si desde el amor he tomado decisiones que en algún momento no te gusten”, continuó.