Jessica Cediel se defendió de las acusaciones por maltrato animal

En sus redes sociales tiene una gran cantidad de seguidores pendientes de su vida.

Muchos han estado atentos durante años, pues lleva bastante tiempo haciendo parte de los medios de comunicación.

Actualmente, en Instagram tiene ocho millones y medio de fanáticos.

Muchos no pierden la oportunidad de comentar sus publicaciones y halagarla.

Sin embargo, en algunas de sus fotos y videos también recibe bastantes críticas.

Así sucedió hace unos días, esto después de que subió dos videos junto a un delfín.

Al parecer, durante sus vacaciones aprovechó para disfrutar de un parque acuático.

Por eso, en el video se ve que ella se sostuvo del animal mientras se sumergía y así mismo salió del agua.

Mientras que ella se mostró muy agradecida por la oportunidad y muy emocionada por estar allí.

Sin embargo los comentarios no se hicieron esperar y muchos la criticaron por la actividad.

Incluso catalogaron el acto como “maltrato animal” y le reclamaron a la presentadora por apoyarlo.

“Que pecado”, “Te admiro eres hermosa, pero no estoy de acuerdo con este tipo de actividades los animales no son un juego, debería ser ilegal este tipo de atracciones”, “Eso es maltrato animal”, “Pobres animales en cautiverio”, “Eres una mujer genial ❤️ y respeto el pensamiento de todos, pero pienso que los delfines no deberían ser usados para ese tipo de atracciones”, dicen algunos de los comentarios.