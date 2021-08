Jessica Cediel es una de las presentadoras colombianas más comentadas del país. El video por el que acusan a Jessica Cediel de contribuir al maltrato animal

Durante las últimas semanas ha dado mucho de qué hablar debido a su trabajo en los Juegos Olímpicos.

La presentadora mostró en sus redes sociales que viajó a Tokio y estuvo allí por cerca de un mes.

A través de su cuenta de Instagram mostró que estaba muy emocionada por su estadía allí.

Sus más de ocho millones y medio de seguidores estuvieron pendientes de sus publicaciones.

Ahora que Cediel ha regresado de su viaje de trabajo, ha aprovechado para compartir unos días con su familia.

Todos se tomaron vacaciones y actualmente están en Baja California Sur, en el Cabo San Lucas.

En su perfil de Instagram ha compartido algunas instantáneas junto a sus padres.

Ella ha dejado claro que su mamá y su papá son “los amores de su vida” y ella es feliz cuando está con ellos.

Por eso, muchos han quedado encantados con sus fotografías y algunas de las experiencias que han tenido.

Sin embargo, sus más recientes videos han molestado a miles de personas.

Allí, la presentadora posa junto a un delfín, mientras le da un beso.

Debido a estos videos a Cediel le han llovido críticas, pues varios lo tildan de “maltrato animal”.

“Que pecado”, “Te admiro eres hermosa, pero no estoy de acuerdo con este tipo de actividades los animales no son un juego, debería ser ilegal este tipo de atracciones”, “Eso es maltrato animal”, “Pobres animales en cautiverio”, “Eres una mujer genial ❤️ y respeto el pensamiento de todos, pero pienso que los delfines no deberían ser usados para ese tipo de atracciones”, dicen algunos de los comentarios.