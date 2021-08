Andrea Valdiri contó si Lowe León ya conoce a Adhara y aclara que lo más importante es la salud de la pequeña

Desde hace ya un tiempo cada quien está por su lado. Pese a que alguna vez Andrea Valdiri se refirió a Lowe León con la frase “los caballeros aún existen”, la relación no terminó en buenos términos. Al punto de que al momento de nacer Adhara, el cantante estaba embarazando a su nueva pareja, la abogada Liceth Córdoba.

La ruptura causó revuelo en las redes sociales, pues una gran cantidad de usuarios que sienten cariño por la bailarina, señalaron a Lowe León como un mal hombre que no vela por la alimentación y economía de su hija, más allá de la separación.

En este sentido, y pasados dos meses del nacimiento de la pequeña, la influencer barranquillera compartía con sus seguidores en Instagram cuando le consultaron si el artista ya conocía a la niña en persona.

Andrea Valdiri habla con prudencia sobre Adhara y Lowe León

Hace algunas semanas había soltado indirectas en videos publicados en sus historias, específicamente cuando socorrió a dos perras paridas y señaló que el perro que las preñó no se hacía cargo de los cachorros. “Yo conozco uno así”, dijo la famosa en ese entonces.

Sin embarto, en esta oportunidad Andrea Valdiri quiso ser más prudente ante la pregunta sobre si Adhara y Lowe León se conocen personalmente.

“No, la respuesta es no, pero eso sí, les voy a decir una cosa: Adhara es hermosísima, preciosa, yo le digo a Dios, ‘Dios mío no me importa lo que haya pasado en esa relación, lo que me importa es el resultado de esa relación, una niña tan bendecida con una salud divina”, expresó la bailarina.

En sus declaraciones también agregó que si algún día ella se metió con Lowe es porque lo vio como “un hombre ejemplar”. “Me enamoré, sí lo tengo que decir, la maric** se entregó y uno en tan poco tiempo no termina de conocer a las personas y no quiero decir que esté hablando mal de él”, dijo, según reseñó Infobae.

Lo que sí es conocido públicamente es que Lowe León mantiene una relación estable con la abogada Liceth Córdoba, quien recientemente también apareció en redes sociales para defender al cantante y tomar protagonismo, algo que no cayó del todo bien a los usuarios.

Más de 6,6 millones de fans la acompañan en su cuenta oficial. Foto: Instagram @andreavaldirisos

La pareja de Lowe León se pronuncia en Instagram

Aunque su discurso fue un poco extenso, lo inició diciendo “guste a quien le guste”. En sus palabras elogió al intérprete barranquillero con calificativos como “bohemio, libre, músico, soñador y luchador”. Además afirmó que se siente orgullosa de que sea su esposo y padre de sus futuros hijos.

Pero la bomba llegó un poco después, porque Liceth Córdoba aseguró que Lowe León se ha enfrentado a “miembros de una secta que ha sido creada por ignorantes. Jueces del mundo marcados por violencia, sed de venganza y maldad”.

De acuerdo a Colombia Me Gusta, el extracto donde señala: “Seres que no tienen ni consideración de su propia familia”, es una referencia a Andrea Valdiri por la disputa que tuvo con su hermana Shujam. Finalmente agregó: “Yo vivo mi vida y otro que la sufra”.

“Ay ya empezó esta a halagar a “tesoro de hombre con quien se casó”. Sí señora, ya sabemos que cogió el cielo con las manos”, le escribió una usuaria. “Cacho es lo que vas a llevar”, soltó otro internauta. “Estaba demorada” y “un hombre al que no le importe sus hijos no le importa nada, eso dice mucho de la clase de persona que es”, se lee en otros dos comentarios.

Sin embargo, otro grupo de seguidores vieron su publicación desde otra perspectiva y entendieron su postura. “Independiente de lo que haya pasado, le doy la razón, la gente está muy dañada y se lo toma como personal”, le dejó un usuario, mientras que otro señaló: “La gente y su fanatismo, dejen que el man sea feliz con su esposa, la Valdiri juega a su conveniencia”.

