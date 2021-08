La tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity Colombia’ continúa dando bastante de qué hablar todos los fines de semana. El día que Carla Giraldo fue llevada al Bienestar Familiar por su actitud rebelde

El programa se ha convertido en el favorito de los colombianos los sábados y domingos, todo por las pruebas que realizan y además por la relacón entre los competidores.

Una de las que más ha generado polémica durante todo el programa ha sido la actriz Carla Giraldo, quien con su particular forma de ser ha despertado amores y odios entre los televidentes.

Giraldo, junto a Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, conformaron el grupo de amigas conocido como las ‘4 babys’, quienes en redes sociales han desbordado críticas por sus personalidades.

Sin embargo ha sido Carla quien más se convierte en tendencia tras sus palabras hacia los otros competidores del reality.

Esto ha despertado que muchos quieran saber sobre ella y su vida, por eso en las últimas horas se volvió a revivir que ella es adoptada, algo que muchos desconocían.

Eso lo contó la joven en el 2005, en un programa de ‘Yo, José Gabriel’. Aunque ella no dijo los nombres de la pareja que la adoptó, sí confesó que fue algo que ya estaba planeado desde antes de su nacimiento.

“Tenía cuatro o cinco horas de nacida. Mi mamá (la que la adoptó) no podía tener hijos y la única solución era adoptar. Mi tía (hermana de la mujer que la adoptó) es monja y trabajaba en un convento en Medellín. Ella conoció una niña que tenía entre 17 y 18 años que estaba esperando un bebé. Mi mamá decidió hacer todo el papeleo y obtuvieron mi custodia”, fue lo que contó la actriz.

Además mencionó que no tenía una buena relación con estas personas que se habían convertido en sus padres y prefirió no mencionar nada sobre su progenitora.

El día que Carla Giraldo fue llevada al Bienestar Familiar por su actitud rebelde

La actriz contó que no hacía mucho caso cuando era adolescente y aparecía más seguido en televisión. Incluso, su familia decidió llevarla al Bienestar Familiar por haberla encontrado en un hotel con quien salía en ese momento.

Ya más grande, la actriz confesó que haber tratado mal a sus padres fue uno de los peores errores que pudo haber cometido en su vida. Para ella, su familia siempre ha sido un apoyo en todo momento.

“Estaba pasando por una edad difícil, con el mundo de la televisión encima. No me la llevaba con mi mamá, no hacía mucho caso. Vivía donde cayera. Con una amiga, donde la amiga de mi amiga, en unas escaleras, pasar la noche hablando para que se pase el tiempo”, recordó sobre su época rebelde.

Sin embargo, ella, ya más grande, entendió los errores que cometió y reflexionó sobre el tema:

“Haber tratado tan mal a mis papás, ese fue el pecado mas grande que he cometido y todavía estoy pagando por eso. No los traté mal de pegarles, sino de hablar tan mal de ellos porque han sido unas personas maravillosas y me han brindado el apoyo de cerca o de lejos, pero siempre han estado ahí”.

El día que Carla Giraldo fue llevada al Bienestar Familiar por su actitud rebelde