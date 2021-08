En la actualidad, Carla Giraldo hace parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, reality que se emite todos los fines de semana por RCN.Claudia Bahamón hizo comentario a Carla Giraldo que muchos tildan de odioso

Su participación ha sido bastante polémica, pues aunque algunos aman su sinceridad, para otros, siempre intenta hacer quedar mal a sus compañeros y se pasa de prepotente.

Sin embargo, a pesar de los comentarios, ella siempre ha dejado claro que intentará llegar hasta el final y convertirse en la nueva ganadora.

“Yo sé que ustedes quieren que me vaya, pero yo me voy a quedar, yo no me voy a ir. ¿Quién dijo que a las bonitas las eliminan?”, reveló entre risas.

Para nadie es un secreto que desde que inició la competencia Carla y su grupo de amigas (Marbelle, Viña y Catalina) despertaron todo tipo de sentimientos por su forma de ser.

Y es que tras la salida de Catalina, muchos quedaron felices con su eliminación, pero otros aseguraron que era muy pronto para su salida, teniendo en cuenta que era una de las mejores cocineras del programa.

Ante la salida de Maya, Claudia Bahamón quien es la mejor amiga de la modelo, no perdió la oportunidad para hacerle un comentario a Carla.

Claudia Bahamón aseveró que Carla en las eliminaciones siempre se muestra tranquila y hace comentarios como el siguiente:

“No, todo bien, es una competencia, no pasa nada y que se vaya el que se tenga que ir, igual no importa”.

Sin embargo, la eliminación de Catalina la afectó notablemente y no pudo disimularlo, ante lo que Claudia le preguntó:

“¿Por qué caes con tus propias palabras? Si supuestamente no importa y vale hongo, ¿por qué te derrumbas?”, le preguntó la presentadora.

Ante las palabras de Claudia, algunos las sintieron en tono “odioso” por la salida del programa de su amiga Catalina.

Sin embargo, al parecer a Carla Giraldo no le disgustó la pregunta y, por el contrario, respondió con sinceridad y claridad:

“Es difícil que se vaya una amiga. Me derrumbo porque sé que no la voy a volver a ver más, porque no va a estar aquí afanándose todo el tiempo, ni en su acelere”.

Sobre la salida de Catalina

Desde su salida han aparecido miles de comentarios, pero uno de ellos fue respondido por la también modelo.

En sus redes un internauta escribió lo siguiente: “Debe ser muy duro darse cuenta de que miles de colombianos celebramos su salida. Falta ‘Carlita’ para hacer la fiesta completa”.

Catalina no se quedó callada y respondió lo siguiente: “¿Duro? ¿En serio lo crees? Te invito a que me sigas y vas a conocer mi verdadera personalidad. Te mando muchos besos”.

Varios seguidores de Catalina aplaudieron su respuesta, asegurando que terminó ‘peinando’ a este seguidor, aunque sin ser grosera.