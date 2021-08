David Ospina es uno de los futbolistas colombianos más comentados del país. El look de la hija de David Ospina por el que dicen que se ve “espectacular”

Para nadie es un secreto que tiene un poco más de cuatro millones de seguidores pendientes de su vida.

Además de su talento para el deporte, también llama la atención gracias a su familia.

A través de su cuenta de Instagram presume constantemente a su esposa y a sus dos hijos.

View this post on Instagram

Parece que están pasando por uno de sus mejores momentos y así lo han mostrado.

Además, han disfrutado de varios días junto a sus familiares pasando vacaciones.

De hecho, esta es la razón por la que en distintas ocasiones se han convertido en tendencia junto a su hermana Daniela Ospina.

Una de ellas debido a una captura de pantalla de una conversación en la que no dudaron en halagarse y expresar su amor.

Y la segunda, tras publicar un video en el que están jugando en familia y hacen algunos relevos.

Allí a los dos les salió su parte más competitiva y por ello causaron risas en sus seguidores.

Asimismo, ella hizo una publicación en la que intentó asustarlo y él ni siquiera lo notó.

View this post on Instagram

Por otro lado, sus hijos Max y Dulce se han robado la atención, pues cada vez están más grandes.

De hecho, su hija ha sido halagada en varias ocasiones debido a su estilo.

Y es que, aunque sencillo, parece que a muchos les gusta la manera en la que presume sus looks.

En su cuenta de Instagram la niña tiene un poco más de 44 mil seguidores pendientes de su vida,

Algunas de las instantáneas que más han encantado son las que comparte junto a su papá.

Sin embargo, en su foto más reciente muchos de sus seres queridos comentaron.

Entre ellos su papá, su tía Daniela Ospina, su mamá y su abuela.

Además, sus seguidores han asegurado que “se ve espectacular” y “poco a poco se convierte en una adolescente”.

Esto, gracias a una fotografía en la que luce un look completamente blanco.

View this post on Instagram

La niña presumió un short blanco, y un top corto, que estilizó con una camisa corta de, mismo color.

Los accesorios con los que acompañó el outfit fueron un pequeño bolso, también blanco, y una manilla.

Por otra parte, Dulce lució sandalias planas con detalles también en color blanco.

La fotografía ya tiene más de 9500 likes y poco menos de 50 comentarios, todos halagándola.

Esta no es la única publicación en la que su look se robó toda la atención.

Así sucedió hace unos días, cuando presumió un conjunto de color amarillo.

View this post on Instagram

Recordemos que…

Hace unos años, Daniela aseguró que no fue gracias a su hermano que conoció a quien ahora es su exesposo.

“Nunca, es más, mi familia me decía que con un futbolista no. Hasta que me dejé meter el gol” afirmó refiriéndose a James.