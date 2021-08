Mateo Carvajal es uno de los deportistas colombianos que más ha dado de qué hablar. La respuesta de Mateo Carvajal a mujer que criticó su paternidad

Saltó a la fama tras su participación en el reality deportivo “El Desafío”.

Allí, además de convertirse en el ganador, también conoció a Melina Ramírez, quien se convirtió en su pareja.

La relación entre los dos duró aproximadamente tres años y finalizó en el 2019.

Aunque no dieron detalles sobre la razón de la ruptura, sí afirmaron que habían intentado arreglar las cosas y finalmente esto no se dio.

De la relación nació su hijo Salvador, que hace unos días cumplió dos años de vida.

El pequeño ha encantado con su ternura en cada una de las publicaciones de su papá y de su mamá.

Además, ya está aprendiendo a hablar, por lo que sus publicaciones han causado aún más impacto.

Como varias parejas de padres separados, Melina y Mateo parecen llevarse bien.

Sin embargo, cada uno comparte sus propios espacios con su hijo, y por eso turnan los días que pasan con él.

Es por eso que la celebración de cumpleaños del pequeño la hizo la presentadora hace unos días.

No obstante, ahora que Salvador está en Medellín con su papá, él afirmó que también hará una reunión para su hijo.

De hecho lo recibió con una tierna sorpresa en la que se escondió en una caja y le compró bastantes regalos.

El gesto del deportista encantó a sus seguidores, quienes aplauden su faceta de papá.

“Ojalá todos los papitos fueran tan especiales con sus hijos”, “

Me conmovió más esto que la fiesta que tuvo😍”, “Amo ver videos de los dos juntos ❤️”, “Mateo me parece tan inmaduro … pero con su hijo es lo mejor!”, “Mateo es un papá espectacular me derrite ver el amor por su hijo”, dicen algunos de los comentarios.