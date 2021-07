Mateo Carvajal es uno de los deportistas más comentados del país. Mateo Carvajal conmovió hasta las lágrimas con video para Salvador por su cumpleaños

Saltó a la fama tras su participación en “El Desafío”, en el año 2017.

Sin embargo, antes de esto ya era una figura popular en redes sociales.

En su cuenta de Instagram ya tenía bastantes seguidores y fue novio de Lina Arroyave y Luisa Fernanda W. De hecho, aún eran pareja cuando él entró al reality.

Su desempeño en “El Desafío” sigue siendo recordado por muchos, y gracias a su esfuerzo ganó la competencia.

View this post on Instagram

En el reality deportivo, además de obtener el premio del dinero, también conoció a Melina Ramírez.

Ella era una de las presentadoras del programa, y desde allí empezó a notarse su química.

Fue hasta meses después de salir del reality que se confirmó su romance.

La pareja empezó a presumir su amor en redes sociales, y mostraron gran parte de su romance.

De hecho, crearon un canal de YouTube en el que documentaron sus viajes y experiencias.

Fruto de su amor tuvieron a su primer y único hijo, a quien llamaron Salvador.

El pequeño se ha robado toda la atención en las redes sociales de sus padres gracias a su ternura.

Sin embargo, la relación de la pareja se terminó en el 2019, y ahora se llevan bien gracias a su hijo.

View this post on Instagram

El día de hoy, Salvador cumple dos años de vida y sus padres ya han celebrado su vida.

Primero lo hizo la presentadora, con una serie de historias en la que mostró que lo despertó felicitándolo en su vida.

Además, publicó un video en su cuenta principal, en la que le envió un tierno mensaje.

Allí aparecen los dos disfrutando de su tiempo juntos, riendo y jugando, mientras ella habla.

“Hoy cumple años el amor de mi vida, el motor más grande que tengo. Es un día en el que uno se llena de emociones. Hoy quiero decirle a Salvador que me ha hecho un ser humano mejor “, afirmó entre lágrimas.

View this post on Instagram

Por su parte, Mateo también hizo un video en el que le dedicó algunas palabras.

El deportista afirmó que espera que su hijo pueda entenderlas en algún momento y conmovió a muchos hasta las lágrimas.

“Yo te regalo mi vida entera para que tu luz nunca te pueda a faltar, has sido increíble y me haces sentir grande, pero no tanto como para lograrlo todo sin ti”, inició.