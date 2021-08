Mateo Carvajal es uno de los deportistas colombianos más comentados del país. Mateo Carvajal recibió a Salvador con una tierna sorpresa por su cumpleaños

Saltó a la fama tras ganar la edición de “El Desafío” en el año 2017.

En el reality deportivo conoció a Melina Ramírez quien, además de convertirse en su pareja, también es la mamá de su único hijo.

Juntos tuvieron a Salvador en el año 2019 y hace unos días el pequeño cumplió dos años de vida.

Sin embargo, su relación terminó poco después del nacimiento del bebé, por lo que no han celebrado juntos ninguna fecha importante.

View this post on Instagram

Parece que a pesar de su ruptura, Mateo y Melina tienen una buena relación.

No obstante, ella le hizo una fiesta de cumpleaños al pequeño y él no asistió.

Esto fue comentado por muchos internautas, quienes criticaron el distanciamiento entre los dos.

De hecho, en algunos comentarios les recomendaron dejar sus diferencias de lado, y priorizar la felicidad de su hijo.

Por ahora ninguno de los dos se ha referido al tema ni ha respondido a los comentarios.

Melina hizo una fiesta con temática de la película de Disney “El Rey León”, pues a Salvador le encanta.

Además disfrutó con algunos de sus familiares, y a la fiesta asistió la mamá del deportista.

View this post on Instagram

Ahora el niño ha llegado a Medellín, en donde pasará unos días junto a su papá.

Al parecer el deportista también le hará una fiesta de cumpleaños, y por ahora ha dado de qué hablar por la manera en la que lo recibió.

Mateo decidió sorprender a su hijo metiéndose en una caja mientras le arrojaba globos.

Además, la caja estaba ubicada detrás de una serie de regalos como juguetes y hasta una pequeña moto.

Finalmente el niño lo vio y empezó a decir papá en diferentes ocasiones.

El abrazo tras la tierna sorpresa encantó a los seguidores de Mateo y de su hijo.

“Ojalá todos los papitos fueran tan especiales con sus hijos”, “

Me conmovió más esto que la fiesta que tuvo😍”, “Amo ver videos de los dos juntos ❤️”, “Mateo me parece tan inmaduro … pero con su hijo es lo mejor!”, “Mateo es un papá espectacular me derrite ver el amor por su hijo”, dicen algunos de los comentarios.