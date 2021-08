Cristina Hurtado es una de las presentadoras colombianas que más ha dado de qué hablar durante las últimas semanas. El bikini azul con el que Cristina Hurtado presumió su estado de embarazo

Y es que todos están más que pendientes de su embarazo y del nuevo bebé que llegará a la familia.

Para nadie es un secreto que han pasado 15 años desde que se convirtió en mamá por última vez.

Y es que ya tenía dos hijos, Daniel de 23 y Juan José de 15, a quienes presume constantemente.

Al parecer los dos llevaban un tiempo pidiéndole a sus padres un nuevo bebé en la familia.

A pesar de que varios pensaban que sería una niña, lo cierto es que confirmaron que tendrán otro niño.

Durante los últimos días muchos han estado pendientes de ella, pues se contagió de COVID-19.

Así lo confesó con ayuda de uno de sus videos de YouTube, en el que documentó todo el proceso.

Actualmente está completamente recuperada, sin embargo sí pasó varios días atenta a su salud.

Afirmó que no tuvo ningún síntoma grave y todo pudo manejarlo con seguimiento estricto de sus médico.

Durante los primeros días preocupó a su médico pues uno de sus pulmones tenía un sonido que no era normal.

Después de formularle un inhalador, este problema se solucionó y su salud siguió mejorando.

“Gracias a Dios no he tenido fiebre, estoy saturando bien, no se me han comprometido los pulmones y mi bebé está bien”, afirmó.