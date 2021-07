Cristina Hurtado es una de las presentadoras que más ha dado de qué hablar durante las últimas semanas. Cristina Hurtado reveló que se contagió de COVID-19 durante su embarazo

Esto, porque junto a su esposo reveló que se convertirán en padres por tercera vez.

La presentadora se sumó al baby boom de la farándula colombiana durante el 2020.

Sin embargo, su caso ha llamado la atención, pues su hijo menor tiene 15 años.

En todas sus publicaciones y videos, tanto Cristina como Josse Narváez se han mostrado muy emocionados.

Además, hace unas semanas compartieron con sus seguidores la noticia de que tendrán un niño.

Poco a poco han compartido más detalles del embarazo de la presentadora.

Entre ellos, el momento en el que sus hijos y familiares se enteraron de la llegada del nuevo integrante a la familia.

Vale la pena mencionar que la pareja ya tenía dos hijos, uno de 15 y otro de 23.

Los dos jóvenes se mostraron muy conmovidos y entre lágrimas se alegraron por el crecimiento de la familia.

Según los presentadores, tanto Juan José como Daniel, llevaban un tiempo pidiéndoles un hermanito o hermanita.

Finalmente, y aunque todos querían que fuera una niña, en medio de una celebración revelaron que tendrían un niño.

Todos estos videos han conmovido a los seguidores de la familia Narváez Hurtado.

Ahora, la presentadora ha dado de qué hablar por algo completamente diferente.

Y es que hace unas horas reveló que se contagió de la COVID-19 estando embarazada.

Esta es la razón por la que estuvo ausente de sus redes sociales durante varios días hace semanas.

Sus seguidores se preguntaban si esto tenía que ver con su papá o con su bebé y en realidad tiene que ver con el virus.

En su canal de YouTube, Hurtado dio más detalles sobre los días más difíciles de su contagio.

Tuvo que estar aislada en su habitación, alejada de sus hijos y de su esposo.

Allí afirmó que no tuvo ningún síntoma grave y todo pudo manejarlo con seguimiento estricto de sus médico.

Durante los primeros días preocupó a su médico pues uno de sus pulmones tenía un sonido que no era normal.

Después de formularle un inhalador, este problema se solucionó y su salud siguió mejorando.

“Gracias a Dios no he tenido fiebre, estoy saturando bien, no se me han comprometido los pulmones y mi bebé está bien”, afirmó.