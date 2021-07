Se espera que con el juicio que se realizará este viernes, por fin se conozca qué pasó con la menos Sara Sofía. Los testimonios que serán escuchados en el juicio por el caso de Sara Sofía

La menor de 23 meses fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado 15 de enero del 2021. La menor vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña, pero Carolina se la llevó y nunca más la volvieron a ver.

Su madre apareció tiempo después diciendo que la menor había muerto que su pareja la había lanzado al río Tunjuelito.

Sin embargo, después aseguró que se la entregó a una persona. Es por eso que los investigadores no sabían que creer.

Y aunque son muchas las versiones que se dieron sobre el caso, nada parecer dar rastro de la menor y ahora se conoció que la hipótesis que aseguraba que Sara Sofía había sido vendida quedó descartada.

Ahora el próximo 27 de julio se llevará acabo la audiencia para definir la apelación a la medida de aseguramiento que los tiene en un centro de reclusión desde que la Fiscalía imputó cargos por desaparición forzada.

La Fiscalía leerá el escrito de acusación donde cuenta con más de 40 testigos y ya descartó de plano que la niña Sara Sofía haya sido regalada o vendida.

Un total de 48 personas, entre miembros de la Policía, profesionales forenses, miembros del Bienestar Familiar y de la Secretaría Distrital de Integración Social, vecinos de Carolina y personal de búsqueda, fueron listados en el documento y sus testimonios serán tenidos en cuenta.

Entre los testimonios, estarán los de Marisela una mujer de nacionalidad venezolana que se dedica a las ventas ambulantes en el sector de Corabastos. Los cuatro hijos de Nilson Díaz: a estos menores, de 5, 7, 9 y 10 años, los entrevistaron los investigadores.

También estará la médica especialista en psiquiatría y profesional especializada forense, quien le realizó a la madre de Sara Sofía el examen psiquiátrico.

RCN Radio reveló que Susan Andrea Avella, al frente de la fundación Dignidad Abolicionista, tiene pruebas de la condición de abuso a la que tenía sometida Nilson Díaz a Carolina Galván, en lo que podría encaminar la investigación hacia la responsabilidad de la desaparición de Sara Sofía.

La experta se refirió a un audio que está en poder de la Fiscalía y que es una prueba de las acciones que cometía con varias mujeres, para posteriormente convertirlas en víctimas de trata de personas.

No se sabe si este audio podría favorecer la posible condena contra Carolina, madre de Sara Sofía.

Hay que resaltar que Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

De acuerdo con lo relatado ninguno de los dos puede revelar la verdad de lo que pasó:

“si él me deja yo lo voy a echar al agua, entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando”.