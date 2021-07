Dentro de una semana iniciaría el juicio contra la madre de Sara Sofía y su pareja Nilson Díaz. El audio que podría ayudar la defensa de la madre de Sara Sofía

Y es que tras varios meses de su desaparición no han podido dar con su paradero. Muchas son las versiones sobre la desaparición de la pequeña Sara Sofía.

Incluso ha tomado fuerza la idea de un posible pacto de silencio entre la mamá de la menor y su padrastro. Desde entonces, son más las preguntas que certezas rodean el caso de la pequeña.

La menor de 23 meses fue reportada como desaparecida por sus familiares desde el pasado 15 de enero del 2021. La menor vivía con su tía, hermana de su mamá y quien tenía la custodia de la niña, pero Carolina se la llevó y nunca más la volvieron a ver.

Ahora el próximo 27 de julio se llevará acabo la audiencia para definir la apelación a la medida de aseguramiento que los tiene en un centro de reclusión desde que la Fiscalía imputó cargos por desaparición forzada.

La Fiscalía leerá el escrito de acusación donde cuenta con más de 40 testigos y ya descartó de plano que la niña Sara Sofía haya sido regalada o vendida.

Según publicó la Revista Semana, un juez de segunda instancia resolverá la apelación que podría dejar en libertad a los dos capturados.

“La Fiscalía anticipó que se opondrán a la petición de libertad de la defensa e insistirán ante el juez que aún persisten los requisitos legales para mantener la medida de aseguramiento en contra de Galván y Díaz . Para el fiscal del caso, existe un riesgo para la sociedad, los capturados no tienen arraigo y podrían fugarse, o no asistir a las citaciones que haga la justicia”.

Ahora RCN Radio reveló que Susan Andrea Avella, al frente de la fundación Dignidad Abolicionista, tiene pruebas de la condición de abuso a la que tenía sometida Nilson Díaz a Carolina Galván, en lo que podría encaminar la investigación hacia la responsabilidad de la desaparición de Sara Sofía.

La experta se refirió a un audio que está en poder de la Fiscalía y que es una prueba de las acciones que cometía con varias mujeres, para posteriormente convertirlas en víctimas de trata de personas.

No se sabe si este audio podría favorecer la posible condena contra Carolina, madre de Sara Sofía.

Hay que resaltar que Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

De acuerdo con lo relatado ninguno de los dos puede revelar la verdad de lo que pasó:

“si él me deja yo lo voy a echar al agua, entonces llegó un señor y ella no me quiso seguir hablando”.