Desde la tarde de este miércoles, la feria Buró es la protagonista de un escándalo. Manuela González contó su experiencia en la feria Buró y por qué no volvió a trabajar allí

Esto inició debido a la publicación del joven Pablo Matiz en sus redes sociales.

Él trabajó como parte del staff de la feria y renunció tras presenciar un acto de discriminación.

A través de sus redes sociales habló sobre su trabajo, los horarios y las tareas que debía ejecutar allí.

En todo momento se refirió de manera positiva al asunto, sin embargo, los problemas iniciaron con su jefa, María Alejandra Silva, creadora de la feria.

Su jornada laboral inició a las 5:30 am, y eran las 11:00 de la noche cuando ella decidió pedir pizza para los colaboradores.

La situación relatada por el joven la pizza se convirtió en un problema: “Una vez llegue a la oficina para coger mi porción pregunte “Male, ¿puedo llevarme un pedazo de pizza para el señor de logística que ha estado conmigo todo el dia?”, a lo cual su respuesta fue un rotundo “no”, quede un poco confundido y realmente pensé que estaba haciéndome un chiste o algo asi, pues había pizza de sobra. A ese “no” simplemente respondí lleno de rabia pero cordialmente con lo siguiente: “bueno, yo le doy la mía tranquila”, una vez fui a coger el pedazo de pizza, Maria Alejandra me responde con lo siguiente “¿te lo vas a comer tu o se lo va a comer el operador?”, muy tranquilamente le respondí que se lo iba a llevar al operador, y en ese momento me dice “no, entonces no lo puedes coger”. Con la sangre hervida y sin creerme lo que había sucedido simplemente respondí con un “bueno gracias” y salí de la oficina sin ningún pedazo de pizza”.

Esta es la publicación en la que el joven habló sobre la situación.

La polémica no se quedó allí, pues al día siguiente del inconveniente el joven asistió a la feria como visitante junto a su novia.

En sus redes sociales documentó el momento en el que fue retirado del lugar por el personal de seguridad.

Los videos se hicieron virales y muchos internautas empezaron a reclamar por lo que estaba pasando allí.

Además, empezaron a llegar otras denuncias sobre reprochables situaciones que involucraban a la feria.

Por otro lado, María Alejandra Silva fue entrevistada por la W Radio en la mañana de este jueves.

Sus declaraciones allí, contrario a calmar la polémica, la encendieron aún más.

“Quiero contextualizar el tema, quiero que sepan la otra verdad de la historia, nos quedamos hasta las 2 de la mañana, a la media noche con mi mamá dijimos pidamos pizza para mi staff, lastimosamente no puedo darle bienestar a las personas que contratan mis proveedores, la persona que estaba con Pablo no trabaja para mí, trabaja para un tercero”.

Con respecto a la situación del día siguiente, en el que Pablo fue sacado de la feria dijo:

“Él entró y comenzó a caminar buscando protagonismo, decidimos retirarlo…Un amigo de él de seguridad le pide que se retire, yo no sabía que lo habían sacado a la fuerza, me enteré súper tarde pero sé que no debió salir así”.

Ahora, la actriz colombiana Manuela González habló sobre el tema en sus redes sociales y contó su experiencia.

Allí afirmó que ella trabajó junto a su esposo en dos de las versiones de la feria.

Sin embargo, decidieron retirarse tras “ser testigos de varios sucesos lamentables ocurridos hacia empleados y expositores”.

“Concluimos que hacer parte de esa feria no era coherente con nuestros principios. En su momento se lo comunicamos de manera honesta y respetuosa a las organizadoras de Buró, dándoles nuestro punto de vista porque sabemos que muchos no dar por miedo a ser vetados. Jamás recibimos respuesta.”, escribió.

Finalmente, felicitó a Pablo Matiz por hablar sobre la situación.

No obstante, hizo énfasis en la importancia de que los emprendedores de la feria no resulten afectados por el tema, pues muchos han tenido que esforzarse para hacer parte de la misma.

Por ahora, la controversia en torno a la feria Buró continúa en redes sociales.

