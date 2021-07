María Alejandra Silva dueña de la feria Buró, decidió hablar sobre la polémica en la que está envuelta desde ayer.Creadora de la feria Buró habló sobre el escándalo de la pizza

Y es que un joven llamado Pablo Matiz hizo una grave denuncia en sus redes sociales, allí contó que tras presenciar y vivir un acto de discriminación en la feria en la que estaba trabajando, decidió renunciar.

Su relato lo inició así: “No escribo a quejarme en lo absoluto por lo que son los horarios de trabajo o como alguien fue grosero conmigo, todo lo contrario conocí gente grandiosa en todo el cuerpo de trabajo y estaba muy contento con mi cargo y la labor a la que fui asignado. Que si, los horarios de trabajo son agotadores y demandan mucha energía, es cierto, pero al fin y al cabo quien acepta este trabajo sabe que es así y de hecho está explícito en el contrato; por ende no le veo motivo para hacer un reclamo frente a eso”.

Sin embargo al momento de hablar de María Alejandra, su relato cambió:

“Por más cosas que había escuchado hablar de ella, decidí dejar todo a un lado y darme una oportunidad de conocerla por mi mismo…En el segundo día de montaje (mi último día) llevábamos una jornada larga, habíamos llegado a las 5:30 de la mañana y ya se acercaban las últimas horas de la jornada cerca de las 11:00 de la noche. La administración del evento, muy cordialmente, decidió pedir varias cajas de pizza para todo el staff BURO (cosa que no están obligados a hacer). Estuve todo el día en la entrada de expositores con mis compañeros y aparte teníamos un grupo de operadores de logística que nos ayudaban a controlar todo el flujo. Ya cuando era tarde había más labores por desempeñar y quedamos en la entrada solo el operador de logística y yo, estaba esperando que me hicieran el relevo para ir a comer la pizza que habían pedido.”.

La situación relatada por el joven la pizza se convirtió en un problema: “Una vez llegue a la oficina para coger mi porción pregunte “Male, ¿puedo llevarme un pedazo de pizza para el señor de logística que ha estado conmigo todo el dia?”, a lo cual su respuesta fue un rotundo “no”, quede un poco confundido y realmente pensé que estaba haciéndome un chiste o algo asi, pues había pizza de sobra. A ese “no” simplemente respondí lleno de rabia pero cordialmente con lo siguiente: “bueno, yo le doy la mía tranquila”, una vez fui a coger el pedazo de pizza, Maria Alejandra me responde con lo siguiente “¿te lo vas a comer tu o se lo va a comer el operador?”, muy tranquilamente le respondí que se lo iba a llevar al operador, y en ese momento me dice “no, entonces no lo puedes coger”. Con la sangre hervida y sin creerme lo que había sucedido simplemente respondí con un “bueno gracias” y salí de la oficina sin ningún pedazo de pizza”.

Ante la situación el joven decidió renunciar esa misma noche.

Al día siguiente se acercó a la feria para comer con su novia, pero fue sacado por los guardas de seguridad según dejó ver en videos en sus redes sociales.

¡Pobre, Pablo! El joven dice que fue agredido por staff de la Feria Buró en Bogotá. pic.twitter.com/8b4rYmfboZ — Ana (@PuraCensura) July 15, 2021

Creadora de la feria Buró habló sobre el escándalo de la pizza

Ante esta denuncia, la María Alejandra habló en la W Radio para dar su versión de lo que sucedió:

“Quiero contextualizar el tema, quiero que sepan la otra verdad de la historia, nos quedamos hasta las 2 de la amañana, a la media noche con mi mamá dijimos pidamos pizza para mi staff, lastimosamente no puedo darle bienestar a las personas que contratan mis proveedores, la persona que estaba con Pablo no trabaja para mí, trabaja para un tercero, los que están vinculados conmigo recibieron su porción”, explicó que esa fue la razón de entrada por la cual negó la pizza al otro trabajador.

Sin embargo los periodistas la cuestionaron por no haber permitido que hiciera con su pedazo de pizza lo que quería, lo cual era ofrecerla a otro trabajor.

“Él no había comido y tenía que comer, tengo que velar por el bienestar de mi gente” dijo ante el cuestionamiento.

Sobre sacar al joven a las malas de la feria explicó que cuando Pablo se retiró lo hizo en los mejores términos, “yo me entero que la mamá del joven sube un comunicado a las redes, juzga a una organización y afectando la imagen de la feria, él entró y comenzó a caminar buscando protagonismo, decidimos retirarlo…Un amigo de él de seguridad le pide que se retire, yo no sabía que lo habían sacado a la fuerza, me enteré súper tarde pero sé que no debió salir así”.

Por ahora se espera que ambos jóvenes lleguen a una conciliación. Además hay quienes dicen en redes sociales que la joven debió disculparse por el hecho y no tratar de justificarlo.

Carente de argumentos, falta de humildad, la verdad la embarró más con esa entrevista #Buró https://t.co/0jvKyS7don — Tatiana (@toh26) July 15, 2021

Castigo social para #buro. ¿Cómo es posible que la organizadora sea tan miserable para negar comida a una persona (portero) que ayuda en el éxito de su feria? Definitivamente el clasismo nos tiene jodidos… — Ximena Hernandez (@xime_hs) July 15, 2021