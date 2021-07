Yina Calderón es una de las influenciadoras colombianas más polémicas del país. Yina Calderón reveló que en unos días pasará por el quirófano nuevamente

Esto, debido a sus publicaciones en redes sociales y a sus fiestas constantes.

Además de causar polémica, muchos han reclamado que este sea el contenido que divulga en redes sociales.

De hecho, tras perder su cuenta principal de Instagram, varios internautas aseguraron que esta podría ser la razón.

Y es que el contenido de la influenciadora ha sido catalogado como “vulgar” y “exagerado”.

A raíz de la pérdida de su cuenta, Yina pasó por días muy complicados y me mostró afectada en las historias de su nueva cuenta.

Sin embargo, parece que ya se hizo a la idea de que no recuperará su perfil, y tampoco sus millones de seguidores.

View this post on Instagram

Otro detalle por el que ha dado de qué hablar han sido sus cirugías.

Para nadie es un secreto que durante el 2020 Yina pasó por el quirófano más de cuatro veces.

Entre sus cirugías se realizó dos intervenciones en los glúteos, un recorte de piel en la misma zona, y varias intervenciones más debido a que su herida no cicatrizaba.

Por otro lado, aunque tenía la intención de hacerse una lipopapada, su cirujano le realizó un lifting facial.

De hecho tiene una gran cicatriz a un lado de su rostro debido a este procedimiento.

Hace varios meses la influenciadora afirmó que no se operaría más.

Esto, porque se dio cuenta de que las cirugías “no son un juego” y “les tiene respeto”.

No obstante, parece que ahora ha cambiado de opinión.

Así lo confesó a través de su nueva cuenta de Instagram, en la que afirmó que no hablará mucho del tema.

“Quiero contarles yo antes de que se vuelva un chisme, me voy a operar la otra semana, me van a hacer la cirugía del rostro que tengo pendiente, no les hablo mucho del tema porque no sé cómo lo tomen muchas personas”, inició.