Actualmente Yina Calderón está pasando por un momento complicado en su vida. “En las malas nadie está contigo” Epa Colombia se reencontró con Yina Calderón

Así lo dijo en sus redes sociales, en las que ha publicado varios videos al respecto.

Y es que desde la semana pasada, la influenciadora perdió su cuenta de Instagram.

Al principio pensó que la recuperaría, sin embargo, parece que no será así.

Por ahora no se conoce la razón exacta por la que perdió su perfil, pero ella tiene varias hipótesis.

En un principio Yina afirmó que sería debido a la aparición de uno de sus amigos de baja estatura, pues se podría pensar que es un niño.

No obstante, posteriormente afirmó que esa no fue la razón, y dio a entender que alguien tenía la culpa de sus problemas.

Aunque no ha dejado claro a quién se refiere, sí confirmó que no recuperará su cuenta.

Por esta razón decidió convertir el perfil que usaba para hacer sus “putifiestas” en su cuenta principal.

Otra de las razones por las que pudo perder su cuenta es que su contenido era constantemente criticado.

De hecho, varios se han alegrado por la situación de la empresaria y han asegurado que perdió su perfil por una razón.

Lo cierto es que todos estos son rumores, y aún ninguno ha sido confirmado por ella.

Yina ha afirmado que esta situación ha sido muy complicada y ella no se ha sentido bien durante los últimos días.

A través de una serie de historias en el perfil de su empresa, se sinceró sobre el tema.

“Han sido días muy duros para mí, la pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante no sólo a mí, sino a mi empresa, mis empleados, sus familias”, afirmó.

Yina contó que ha sufrido mucho y que ha intentado ser fuerte pero la situación ha sido muy complicada.

Aprovechó para pedirle ayuda a sus seguidores, amigos, conocidos y a todas las personas que han tenido contacto con ella.

Afirmó que ella ha ayudado a muchos y ahora es momento de que la ayuden a ella, pues los necesita.

“He sufrido mucho estos días, yo no suelo llorar porque no me interesa generar lástima, pero sí quiero confesarles que he sido muy fuerte, empezar desde cero es muy fuerte”.