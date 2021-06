Yina Calderón es una de las influenciadoras más comentadas de Colombia. En medio de lágrimas Yina Calderón habló sobre la crisis que está enfrentando

Sin embargo, esto no siempre ha sido de manera positiva, pues en varias ocasiones ha sido blanco de críticas.

Lo cierto es que sus constantes fiestas y escándalos han dado de qué hablar en sus redes sociales.

Para nadie es un secreto que, a pesar de su gran número de seguidores, también tiene bastantes detractores.

Sin embargo, parece que las críticas no le afectan, pues sigue haciendo el mismo tipo de contenido.

View this post on Instagram

Poco a poco la influenciadora se ha convertido en empresaria y ha tenido éxito en ello.

Y es que ahora tiene su propio hotel, que ofrecerá también servicio de glampings.

Por otro lado, su empresa de fajas y esmaltes siguen creciendo y hace poco abrió su nueva sede.

Esto fue celebrado por todo lo alto por la empresaria y su familia, sin embargo, no todo es bueno.

Y es que hace aproximadamente una semana, su cuenta de Instagram fue cerrada.

En un principio Yina afirmó que sería debido a la aparición de uno de sus amigos de baja estatura, pues se podría pensar que es un niño.

No obstante, posteriormente afirmó que esa no fue la razón, y dio a entender que alguien tenía la culpa de sus problemas.

Aunque no ha dejado claro a quién se refiere, sí confirmó que no recuperará su cuenta.

Por esta razón decidió convertir el perfil que usaba para hacer sus “putifiestas” en su cuenta principal.

View this post on Instagram

Yina ha afirmado que esta situación ha sido muy complicada y ella no se ha sentido bien durante los últimos días.

A través de una serie de historias en el perfil de su empresa, se sinceró sobre el tema.

“Han sido días muy duros para mí, la pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante no sólo a mí, sino a mi empresa, mis empleados, sus familias”, afirmó.

Yina contó que ha sufrido mucho y que ha intentado ser fuerte pero la situación ha sido muy complicada.

Aprovechó para pedirle ayuda a sus seguidores, amigos, conocidos y a todas las personas que han tenido contacto con ella.

Afirmó que ella ha ayudado a muchos y ahora es momento de que la ayuden a ella, pues los necesita.

“He sufrido mucho estos días, yo no suelo llorar porque no me interesa generar lástima, pero sí quiero confesarles que he sido muy fuerte, empezar desde cero es muy fuerte”.