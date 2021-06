Yina Calderón es una de las influenciadoras más comentadas del país. “No me da pena” Yina Calderón mostró cómo quedó definitivamente su cicatriz en los glúteos

Esto debido a las constantes polémicas y controversias de la que ha sido protagonista.

Y es que la influenciadora hace fiestas constantemente y para nadie es un secreto que el alcohol le ha causado problemas.

De hecho, varios internautas aseguran que esta podría ser una de las razones por las que perdió su cuenta de Instagram.

Sin embargo, Yina ha afirmado que la responsabilidad podría ser de otro influenciador, aunque esto no lo ha comprobado.

Durante las últimas semanas, la influenciadora ha pasado por un momento complicado, pues afirmó que esto no ha sido fácil.

Y es que lo más probable es que no pueda recuperar su cuenta y tampoco todos los seguidores que tenía en ella.

A través de una serie de historias en el perfil de su empresa, se sinceró sobre el tema.

“Han sido días muy duros para mí, la pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante no sólo a mí, sino a mi empresa, mis empleados, sus familias”, afirmó.

Yina contó que ha sufrido mucho y que ha intentado ser fuerte pero la situación ha sido muy complicada.

Aprovechó para pedirle ayuda a sus seguidores, amigos, conocidos y a todas las personas que han tenido contacto con ella.

Afirmó que ella ha ayudado a muchos y ahora es momento de que la ayuden a ella, pues los necesita.

“He sufrido mucho estos días, yo no suelo llorar porque no me interesa generar lástima, pero sí quiero confesarles que he sido muy fuerte, empezar desde cero es muy fuerte”.