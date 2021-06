Tras la desaparición de Sara Sofía el ente judicial iniciará el juicio por muerte, todo contra la mamá de la menor y su pareja. Entregan informe de Medicina Legal sobre estado mental de la mamá de Sara Sofía

En una entrevista que El Tiempo le hizo a Carolina Galván, ella insiste en su inocencia y dice que su pareja miente sobre lo que pasó.

Cuando le preguntaron que si ella maltrataba a Sara Sofía dijo que “eso es mentira, quien estaba bajo el cuidado de la niña era Nilson. Yo tenía que salir a trabajar porque él me obligaba y yo le daba todo mi dinero a él”.

Además mencionó que no devolvió a la pequeña Sara a tu tía, porque Nilson le metió en la cabeza que ellos se la iban a quitar.

Según versión de los hechos en dicho medio:

“El 27 de enero del 2021 le dejé a Nilson el cuidado de mi hija. Me fui de la casa a las 11 de la mañana, tenía que trabajar. Regresé a las tres de la tarde y encontré a la niña dormida. No la moví para no despertarla. Vi cómo Nilson entraba y salía del cuarto preocupado. Luego me dice que vea cómo está la niña. Botaba una espuma por la nariz. Entré en shock, grité y lloré. No sabía qué hacer y Nilson me callaba y me decía que le bajara porque la vecina se podía dar cuenta. Tenía miedo de que se los llevaran a la cárcel. Luego me enteré de que él la había llevado al caño. Traté de buscarla pero ya no estaba”.

Y cuando le preguntaron que como se encuentra actualmente, dijo que está aislada en la cárcel El Buen Pastor. “Yo ni siquiera se bien qué fue lo que pasó con la niña. Mis compañeras de celda me apoyan para que no me cambien de patio porque temen que me pase algo. Estoy estudiando y aprendiendo manualidades y tengo atención psicológica. También tengo atención psicológica. Pero me he intentado quitar la vida”.

Ahora se para el juicio era importante conocer el estado de salud emocional de la mujer, por eso Medicina Legal realizó un riguroso estudio al estado mental de la mamá de Sara Sofía cuyo resultado influye en el avance del proceso.

Entregan informe de Medicina Legal sobre estado mental de la mamá de Sara Sofía

Medicina Legal ya terminó el análisis a la condición mental de Carolina Galván y entregó su dictamen a la Fiscalía, entidad que reveló los resultados, indicando que la capturada se encuentra en sus cinco sentidos.

Según lo que se ha conocido, Medicina Legal logró determinar que Carolina Galván se encuentra en un estado de conciencia psicológico que le permite enfrentar un juicio en el que puede declarar, hacer preacuerdos y rendir diligencias de indagación ante las autoridades.

De este modo, el dictamen realizado por una psicóloga fue contundente al determinar que Carolina Galván se encuentra en plena facultad de sus funciones mentales para continuar el proceso judicial.

Según Noticias RCN, la Fiscalía cuenta con casi 25 testimonios que vienen brindando pistas para tratar de determinar qué sucedió realmente con la niña.

Por ahora Nilson y Carolina se mantienen en su versión de una muerte accidental.