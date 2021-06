La desaparición de Sara Sofía sigue siendo un tema de atención nacional. Y es que tras varios meses de su desaparición no han podido dar con su paradero. Mamá de Sara Sofía dice que teme por su vida estando en la cárcel

Muchas son las versiones sobre la desaparición de la pequeña Sara Sofía.

Incluso ha tomado fuerza la idea de un posible pacto de silencio entre la mamá de la menor y su padrastro. Desde entonces, son más las preguntas que certezas las que rodean el caso de la pequeña.

Noticias Caracol tuvo acceso a audios y al documento de 138 páginas donde está consignada toda la investigación.

Uno de los audios es de la vendedora ambulante que contactó por redes sociales a Xiomara Galván, tía de la niña, quien asegura que, entre Carolina Y Nilson Díaz, capturados por la Policía , hay un pacto de silencio.

Sin embargo ahora se conoció una entrevista que El Tiempo le hizo a Carolina Galván, ella insiste en su inocencia y dice que su pareja miente sobre lo que pasó.

Cuando le preguntaron que si ella maltrataba a Sara Sofía dijo que “eso es mentira, quien estaba bajo el cuidado de la niña era Nilson. Yo tenía que salir a trabajar porque él me obligaba y yo le daba todo mi dinero a él”.

Además mencionó que no devolvió a la pequeña Sara a tu tía, porque Nilson le metió en la cabeza que ellos se la iban a quitar.

Según versión de los hechos en dicho medio:

“El 27 de enero del 2021 le dejé a Nilson el cuidado de mi hija. Me fui de la casa a las 11 de la mañana, tenía que trabajar. Regresé a las tres de la tarde y encontré a la niña dormida. No la moví para no despertarla. Vi cómo Nilson entraba y salía del cuarto preocupado. Luego me dice que vea cómo está la niña. Botaba una espuma por la nariz. Entré en shock, grité y lloré. No sabía qué hacer y Nilson me callaba y me decía que le bajara porque la vecina se podía dar cuenta. Tenía miedo de que se los llevaran a la cárcel. Luego me enteré de que él la había llevado al caño. Traté de buscarla pero ya no estaba”.

Y cuando le preguntaron que como se encuentra actualmente, dijo que está aislada en la cárcel El Buen Pastor. “Yo ni siquiera se bien qué fue lo que pasó con la niña. Mis compañeras de celda me apoyan para que no me cambien de patio porque temen que me pase algo. Estoy estudiando y aprendiendo manualidades y tengo atención psicológica. También tengo atención psicológica. Pero me he intentado quitar la vida”.

Ahora se espera conocer los testimonios de los niños que estaban en ese momento también en la casa.

100 días de la desaparición

Xiomara Galván, tía de la menor pide que el caso no quede en el olvido.

“Versiones, muchísimas, pero la verdad es la que en estos momentos debe prevalecer sin justicia, se debe hacer. La verdad de qué pasó con Sara Sofía, qué le hicieron a Sara Sofía, dónde está Sara Sofia y la incertidumbre porque cada día es más la incertidumbre que nos agobia”, expresó Xiomara.

Xiomara, junto a la defensora de los niños Johana Jiménez, radicaron “un derecho de petición para que por favor la Fiscalía urgente se reúna conmigo y nos den respuesta de la investigación del caso”.