Interpretar a “Armando Mendoza” en Betty la Fea le trajo problemas cardiacos al actor Jorge Enrique Abello

¡¡¡Patricia Fernández!!! Este era uno de los gritos más acostumbrados que Armando Mendoza soltaba en Ecomoda, en reclamo a la secretaria de presidencia (‘La peliteñida’). Por una u otra razón, el personaje intepretado por Jorge Enrique Abello se ofuscaba a un nivel que sorprendía a los televidentes. Si bien todo estaba en el libreto de Fernando Gaitán, el talento lo puso el artista que hoy ya tiene 53 años.

Si bien su papel le permitió ganar hasta tres premios a Mejor Actor, dos de ellos de la revista TvyNovelas, hay una marca imborrable que le dejó Armando Mendoza: una herida en el corazón.

Jorge Enrique Abello sufrió una enfermedad del corazón por Armando Mendoza

El carácter autoritario, siempre a la defensiva y enojado de su personaje tuvo sus consecuencias, ya que al año de haber arrancado las grabaciones de la telenovela (2000) le detectaron una enfermedad en el corazón, debido a esos “ataques de ira” que continuamente debía interpretar para dar vida a Armando Mendoza.

Armando Mendoza junto a “la nueva” Beatriz Pinzón en Betty la Fea. Foto: Captura de video

Aunque fue en 2014 cuando reveló lo ocurrido en una cita con el cardiólogo, poco se conocía sobre esta afección que llevó a creer que había sufrido un infarto silencioso. Jorge Enrique Abello, nacido en Cundinamarca, esperaba comprar una casa, pero en los requisitos le exigían un chequeo médico que incluía un electrocardiograma.

“Después del primer año de Betty la fea, yo estaba comprando una casa, para que se den cuenta de qué tamaño era el reto y lo que hacíamos, y me pidieron los papeles del seguro pero no me lo aceptaron. Primero tienes que ir a que un cardiólogo te vea. Me llevaron a un cardiólogo en una clínica y me hicieron un electrocardiograma”, contó el actor para la entrevista con Nex Panamá.

Luego de practicarse el examen transcurrieron unos 10 minutos y la respuesta que obtuvo fue: “Mira, o estás teniendo un infarto en este momento o ya lo tuviste. Vamos a entrar a cuidados intensivos”. El artista detalló que su ex esposa rompió en llanto en el momento.

Más de 1,6 millones de fans mantiene el artista en su cuenta oficial. Foto: Instagram @jeabello

Le diagnosticaron hipertrofia cardiaca

Una línea caída en el electrocardiograma indicaba que el galán de telenovelas estaba sufriendo una especie de infarto silencioso. Sin embargo, el chequeo más profundo descubrió que el ventrículo izquierdo de su corazón se había ensanchado por un shock de adrenalina, contó Abello, debido a las “furias” que interpretaba en algunas escenas como Armando Mendoza.

“El reto era tan grande de ponerme bravo y molestarme tanto que llegó a generarme hipertrofia cardiaca. Esa fue la herida que me dejó ese personaje pero lo disfruté mucho porque sabía que si yo lo hacía con verdad, todo lo que le pasara a Betty, todo absolutamente todo iba a tener un drama mayor”, apuntó el actor.

Desde aquel diagnóstico, el artista comenzó a chequear con frecuencia el estado de su corazón, pues la línea del personaje Armando Mendoza ponía en riesgo su salud. Sin embargo, Jorge Enrique Abello admitió que su papel como presidente de Ecomoda fue uno de los que más ha disfrutado en su carrera profesional.

