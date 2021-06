Duraron 2 meses: La Segura confirma que terminó su relación con Sebastián Sánchez

Una vez más la pólemica ha rodeado el nombre de Natalia Segura, mejor conocida como La Segura. Hace poco le reveló a sus fans que un amigo destruyó su camioneta en un accidente tras llevarsela sin su consentimiento de madrugada.

Sin embargo, esto no es lo único de lo que se ha hablado sobre la influencer en estos últimos días. Los rumores de una ruptura amosora con el artista urbano Sebastán Sánchez dieron de qué hablar a los internautas.

Por su parte, la caleña decidió usar sus redes sociales para confirmar ella misma el fin de su corta relación. A través de las historias de su cuenta de Instagram le reveló a sus 7 millones 400 mil fans que estaba cansada de los rumores y que era hora de hablar con la verdad.

La Segura confirmó el fin de su relación amorosa

“Qué pereza es tenerme que levantar todos los días con un nuevo chisme. De verdad en estos momentos es imposible no entrar en una pólemica pero a mi no me interesa la pólemica o hacer algo por marketing”, inició diciendo La Segura en el video.

También recalcó que para ella han sido días muy complicados y que siente que las personas han especulado mucho sobre su vida privada. “Uno no puede tener una pelea con el novio porque empiezan a especular y a escribir desde cuentas falsas y crear chismes”, añadió.

“Si lo que ustedes quieren saber para quedar tranquilos es si terminé mi última relación, sí se terminó“, recalcó la influencer quién decidió no dar los detalles sobre la razón de la ruptura.

“No se terminó por absolutamente nada de lo que digan en comentarios. Solo nos pertenece a nosotros dos el porqué terminamos… Déjenme en paz y a él también“, sentenció.

Estas palabras de la generadora de contenido hacen referencia a lo que se viene escuchando en las redes sobre el motivo de la separación con él artista. Cientos de personas aseguran que las peleas con el artista tienen que ver con el amigo que estrelló la camioneta de Natalia.

De hecho, tras el accidente ambos se dejaron de seguir en las redes sociales y estó despertó la curiosidad de los internautas. Recordemos que a principios de abril de este año fue que se confirmó el inicio de la relación que hubo entre La Segura y Sebastián Sánchez.

La influencer confesó lo mal que se la lleva con su padre biológico

No todo en la vida de La Segura es de color de rosas, risas y videos graciosos. En su vida personal, hay un tema del que poco habla pero se nota que le afecta: su relación con su papá.

Mediante las historias de Instragram, la caleña realizó la dinámica de preguntas y respuestas. Fue entonces cuando uno de sus seguidores despertó el tema.

En este sentido, la caleña aseguró que gran parte de sus 28 años de vida no ha contado con la presencia y apoyo de su papá. Pese a que cada cierto tiempo lo ve, actualmente no tienen ningún tipo de comunicación.

“Yo con mi papá de sangre me hablé un tiempo, luego dejamos de hablar por varios años y ya. Él hace cosas que a mí parecer un padre que te ame jamás haría”, aseguró.

“Él ha sido un padre ausente en cualquiera de los campos que les pueda nombrar. Ni mi hermano ni yo hablamos con él en este momento de nuestras vidas”, añadió.

Asimismo, la creadora de contenidos contó que hay un hombre que se ha ganado su cariño y respeto, y que ha sido como un padre para ella. “Para mí, más padre ha sido otra persona que no fue quien me engendró y a la cual le tengo más respeto y agradecimiento que a mi mismo papá. Es muy triste, pero hay que aceptarlo”, puntualizó.

