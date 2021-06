Lowe León, ex de Andrea Valdiri, podría ser papá una vez más: Su novia se dejó ver un abultado vientre

El 9 de mayo, Andrea Valdiri dio a luz a su segunda hija fruto de la relación que mantuvo con Lowe Léon. El cantante y la bailarina se separaron hace unos meses y él no estuvo presente en el nacimiento de Adhara.

Actualmente, el barranquillero tiene una relación sentimental con Liceth Códoba con quién asegura sentirse plenamente feliz. Asimismo, desde hace algunos días ha trascendido en las redes sociales que León podría convertirse en padre nuevamente este año.

Estas especulaciones empezaron desde que la abogada publicó unas fotografías en sus historias de Instagram, donde según algunos usuarios se le ve el vientre abultado.

El cantante suma 880 mil seguidores en su cuenta oficial. Foto: Instagram @loweleon_

¿Lowe León será papá nuevamente?

La relación entre Lowe León y Liceth Códoba ha estado en el ojo del húracan desde sus inicios. El artista empezó su nueva relación a las pocas semanas de su término con Valdiri quién en ese entonces estaba embarazada, y eso generó muchas críticas.

La propia bailarina contó que cuando terminaron, discutieron muy fuerte, él tomó sus malestas y se fue.”Cuando estuve cinco días en la clínica por una discusión que tuvimos, no fue capaz de llamar o escribir y preguntar si estaba bien, si aborté nada”, contó la bailarina.

Pese a que en definitiva no se le puede dar un reconocimiento como buen papá, hay probabilidades de que lo sea de nuevo junto a su nueva pareja. En varias oportunidades Liceth Códoba ha levantado sospechas mostrando su “pancita”.

El portal dedicado a la farándula colombiana @rechismes compartió con sus seguidores la imagen de la abogada y no dudaron en opinar. “Lowe me deja sin palabras”, “se dejó preñar para darle pique a la otra”, “ahora la demanda porque le crece la panza” y “si es así no demora en hacerle lo mismo que a Andrea y después sale llorando el tipo”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Mientras Valdiri daba a luz, él veía un partido de fútbol

El día que Andrea Valdiri entró en trabajo de parto muchos se preguntaron si al menos ese día estaría presente el papá de Adhara. Sin embargo, esto nunca ocurrió, de hecho el cantante se dejó ver en red sociales disfrutando de un partido de fútbol mientras ella daba a luz.

A través de sus historias de Instagram Lowe León compartió con sus seguidores que estaba en compañía de su pareja disfrutando del partido de la Selección Colombia quién jugaba contra Argentina. El partido se efectuó en Barranquilla.

“Bueno, estamos aquí para ver el partido de Colombia Argentina. Hoy si se va a definir cuál es la formación de Colombia”, dijo en un video mientras Andrea Valdiri se preparaba para recibir a Adhara.

“Ese hombre no merece llamarse papá”, “sin palabras con este man, más que rabia da tristeza que estemos rodeados de personas como este tipo”, “lo mejor es que esté lejos, asi no estorba” y “ningún hombre que salga a criticar a Valdiri cuando no permita ese hombre en la vida de su hija”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

Te puede interesar:

Esto es rarísimo: Yina Calderón se toma fotos con un amigo «enano» e Instagram la inhabilita porque «cree que es un niño»

Lorna Cepeda sorprende a todos con una camiseta que recordó su papel en ‘Betty la Fea’

Daniella Álvarez recordó la amputación de su pierna, a un año de perderla: «Ese día conocí la palabra aceptación»