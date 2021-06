Los hijos de Nilson Díaz entrarían a ser parte del proceso que se lleva por la desaparición de la menor Sara Sofía. Los cuatro hijos de Nilson Díaz dieron su versión de los hechos en el caso de Sara Sofía

Esto porque los niños son los testigos más cercanos a la vida que llevó la pequeña al lado de su mamá y padrastro, además que habrían estado en la casa en el momento que supuestamente la menor perdió la vida.

Según la Revista Semana, hasta el momento el ente acusador cuenta con 47 testimonios sobre el hecho, incluyendo los de los cuatro hijos de Díaz, que dada la cercanía con los presuntos autores, resultarán clave para determinar la culpabilidad o inocencia de la pareja.

Hay que recordar que se trata del testimonio de menores de 5, 7, 9 y 10 años de edad que en este momento se encuentran bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Según se conoció los niños fueron entrevistados sobre el desarrollo de los hechos que llevaron a la desaparición de la niña de dos años de edad.

Otros testigos son peritos e investigadores que han estado al frente del caso; así como la hermana de la mamá de Sara Sofía, Xiomara Galván Cuesta, quien denunció la desaparición de la niña en enero pasado.

Proceso contra Carolina y Nilson

Se conoció que Carolina Galván Cuesta fue acusada formalmente junto a su pareja, Nilson Díaz, por desaparición forzada, delito que da hasta 40 años de cárcel.

La Fiscalía General de la Nación manifestó que lo más probable es que la pequeña Sara Sofía Galván esté muerta, informó El Tiempo.

“La hipótesis que más ha cogido fuerza es que la niña falleció, y que el cuerpo sin vida fue puesto a la orilla del caño del río Tunjuelito por Nilson, compañero sentimental de Carolina”, precisó.

Y es que la madre de la menor estuvo en un interrogatorio, que fue revelado por Noticias RCN.

Carolina Galván contó minuto a minuto lo que pasó desde el día de la muerte de Sara Sofía, el 27 de enero. Dijo que salió de su casa a las 11:00 a.m. y dejó a menor con su compañero sentimental. Dice que salió a prostituirse y que regresó a las 4:00 de la tarde y la niña estaba dormida.

A las 6:00 p.m. Nilson se paró a mirar a la niña y le dijo “Veo a la niña botando espuma por la nariz, entonces me ataqué a llorar y empecé a mover la niña para que se despertara y no despertó. Nilson me abrazaba y me decía que tranquila, que me calmara…La dejamos como media hora ahí y al rato Nilson cogió una cobija azul oscura, la envolvió, la metió en un costal blanco y la dejó en la sala”.

Después agregó que “nos acostamos a dormir. Los niños comenzaron a decir que Sarita estaba viva y Nilson los regañó. Les dijo que eso no era un juego.

os cuatro niños se dieron cuenta de que Sarita estaba muerta. Ellos preguntaban que qué había pasado y Nilson decía que no sabía. Yo no podía dormir y miraba cada rato para la sala a ver si la niña de pronto la escuchaba llorar y la podía sacar”.

Al día siguiente se fueron a reclamar un bono alimentario, regresaron a la casa y el cuerpo seguía ahí, envuelto en un costal, tirado en la sala, donde permaneció hasta el día siguiente. Es decir, conservaron el cuerpo más de 48 horas. El viernes, 29 de enero, luego de ir a un culto religioso, al volver a la casa, el cuerpo ya no estaba. Carolina Galván cuenta que Nilson le confesó que había desaparecido el cadáver.

Esta versión aunque no es nueva, es en la que se sigue basando la madre de la menor para indicar que Sara Sofía está muerta.