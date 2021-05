Epa Colombia es una de las influenciadoras más comentadas del país. Epa Colombia habló sobre la polémica de Alejandra Azcárate y fue aplaudida

En principio, su relevancia se debía a las críticas y constantes polémicas que protagonizaba.

Y es que tenía un gran número de detractores que estaban pendientes constantemente de sus errores.

En sus redes sociales la influenciadora hacía bromas y “videos graciosos” que molestaban a muchos.

Sin embargo, su momento más complejo llegó a finales del 2019 cuando se vio involucrada en problemas con la justicia.

Esto, debido a un video que fue filmado mientras ella “destruía” una estación de TransMilenio.

El video duró poco tiempo en redes sociales, pues Daneidy lo eliminó rápidamente.

Sin embargo, varias cuentas lo recuperaron y publicaron nuevamente.

La influenciadora tuvo que hablar con la justicia y perdió el derecho a usar sus redes sociales.

Además, tuvo que pagar una millonaria multa por los daños causados allí.

Por poco va a la cárcel y desapareció de redes sociales poco más de seis meses.

Sin embargo, en medio de la pandemia volvió a publicar en sus redes sociales.

Lo cierto es que su contenido cambió radicalmente, y poco a poco fue ganando más seguidores.

Se dedicó a su empresa de Keratinas con la que le empezó a ir bastante bien.

Actualmente pudo comprar un apartamento, dos carros último modelo, una casa de gran tamaño, una lujosa moto y un camión.

A Epa le ha ido bastante bien y ahora suma más de tres millones de seguidores.

No obstante, ella habla constantemente de sus problemas con la justicia y los que estos desencadenaron.

Ella no puede salir del país, y con el paro nacional ha revelado que no tiene permitido hablar sobre el tema o marchar.

Daneidy se ha mostrado positiva y cree que en algún momento va a ser libre completamente.

Durante el punto más duro de su vida y los problemas con la justicia, varias figuras públicas hablaron sobre ella.

Muchos criticaron sus acciones, su contenido, su presencia en redes sociales y cuestionaron que fuera llamada “influenciadora”.

Entre ellos, Alejandra Azcárate quien afirmó que no mostraría el video de Epa, reclamó que tuviera la palabra “Colombia” como parte de su nombre y pidió replantear el concepto de influenciador.

Ahora es Azcárate quien está en medio de una polémica que ha sido muy comentada.

Y es que el día de ayer una noticia dejó a muchos sorprendidos, incautaron una avioneta con cocaína registrada a nombre de Miguel Jaramillo, esposo de la presentadora.

De acuerdo con el portal de la Agencia API, la avioneta N722KR, serie LJ-1065 llegó a Providencia con la carga.

Este vuelo, de acuerdo con la información suministrada por el portal mencionado, era el número 131 del año de esta avioneta, registrada en Estados Unidos a nombre de la empresa constituida en 2012 por Miguel Jaramillo Arango y Fernando Alfonso Escovar Langebeck.

Tras todo lo que se conoció este martes, la presentadora decidió hablar al respecto, lo hizo en La W radio, para empezar dijo que efectivamente su esposo siempre ha sido un aficionado a la aviación.

Además el medio de comunicación agregó que, “Azcárate señaló que una vez se envió la documentación a la Patrulla Aérea, que lleva ayudas humanitarias, el piloto amigo de su marido (miembro de la Patrulla) hizo el préstamo de la aeronave. Más adelante, la Policía lo llamó y le preguntó si el avión en cuestión era suyo tras haber sido incautado”, agrega La W.

De momento, se sabe que Miguel Jaramillo está compareciendo ante la Fiscalía. Ante dicho ente se presenta como víctima, pues asegura que prestó su aeronave para otro fin.

Ahora, a Epa ha tenido la oportunidad de hablar del tema en sus redes sociales.

En Instagram sus seguidores le hicieron la pregunta y su respuesta fue muy aplaudida.

“Yo no voy a hablar nada de esa m%4&a. Ella una vez habló mal de mí y me pordebajeó por lo del TransMilenio. Yo no pienso pagar con la misma moneda. Cada quién hace con su vida un candelero”, afirmó.