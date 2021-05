Epa Colombia es una de las influenciadoras más comentadas del país. Epa Colombia presumió la nueva casa que compró para su empresa de keratinas

En principio, su relevancia se debía a las críticas y constantes polémicas que protagonizaba.

Y es que tenía un gran número de detractores que estaban pendientes constantemente de sus errores.

En sus redes sociales la influenciadora hacía bromas y “videos graciosos” que molestaban a muchos.

Sin embargo, su momento más complejo llegó a finales del 2019 cuando se vio involucrada en problemas con la justicia.

Esto, después de hacer un video en el que destruía una estación de TransMilenio.

Debido a esto, Daneidy tuvo que abandonar sus redes sociales por orden judicial.

Además, tenía la obligación de pagar una cuantiosa multa y por poco termina en la cárcel.

Tras varios meses fuera de Instagram, a mediados del 2020 volvió a publicar contenido.

Sin embargo, este era muy diferente al que acostumbraba y empezó a ganar cada vez más seguidores.

La vida de Epa Colombia dio un cambio completo y poco a poco empezó a salir adelante.

Se dedicó a su emprendimiento de keratinas y parece que con este le ha ido más que bien.

A través de sus redes sociales ha mostrado que compró un apartamento nuevo, dos carros último modelo, una lujosa moto para su novia e incluso un camión.

Ahora, a esta lista se le suma una enorme casa en la que pondrá un nuevo centro de keratinas.

Así la mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram.

La casa está ubicada en una esquina, tiene tres pisos, la pintaron de negro y en algunos lugares tiene las palabras “Epa Colombia”.

Adicionalmente, la empresaria aseguró que no se quedará allí, pues también quiere comprar la casa vecina, y la que le sigue a esta.

Aseguró que así lo hará a medida que pase el tiempo y su emprendimiento siga creciendo.

La parte interior del lugar también ha llamado la atención, pues Daneidy pidió que todo sea de color blanco.

En cada uno de los pisos tiene por lo menos cuatro habitaciones y adicionalmente cuenta con una terraza en el último piso.

Por otro lado, justo frente a la casa está ubicada su bodega, un espacio enorme en el que almacena sus productos.

Este también lo presumió en un video publicado hace varios días.

Sin embargo, no solo se centró en la bodega, pues aprovechó para agradecerle a sus seguidores por apoyarla y a sus trabajadores por triunfar con esfuerzo junto a ella.

“Les presento a mi equipo de trabajo. Gracias a ti que me ves y me compras, gracias equipo de trabajo porque nunca me dejaron ni me han dejado sola, los amo mucho”, afirmó.