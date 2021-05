Daneidy Barrera es una de las influenciadoras más comentadas del país. Aplauden a Epa Colombia por video agradeciendo a todos los trabajadores de su empresa

Saltó a la fama por videos apoyando a la Selección Colombia y en ese entonces se hacía llamar “Chamita Cheer”.

Posteriormente, cambió su apodo a “Epa Colombia” y desde entonces su fama creció, sin embargo esto no fue de la mejor manera.

Daneidy causaba constantes polémicas por las que tenía bastantes detractores y pocos seguidores.

El peor momento llegó en noviembre del 2019 durante el paro nacional, allí hizo un video en el que destruía una estación de Transmilenio por el que fue muy criticada.

Además, tuvo problemas con la ley colombiana, por poco va a la cárcel y tuvo que pagar una millonaria multa.

View this post on Instagram

La también empresaria estuvo ausente de redes sociales durante un tiempo y al regresar cambió completamente su contenido.

Ahora, ha triunfado con su emprendimiento de keratinas y tiene un gran número de seguidores.

Con las ganancias de su empresa ha logrado comprar dos carros, un apartamento, una lujosa moto para su novia, e incluso un camión.

Además, ha regalado comida, ropa y mercados a los más vulnerables durante la pandemia.

La influenciadora se ha mostrado más que dedicada al crecimiento de su empresa.

Además, recientemente ha agradecido a sus seguidores por comprar su producto.

De hecho, empezó a proclamarse como “la reina de las keratinas” y afirmó que quiere comprar un edificio.

Durante los últimos días, aunque apoyó el paro nacional en Colombia, afirmó que no podía dejar de vender o trabajar.

Esto, porque junto a ella trabajan más de 300 personas a las que debe pagarles puntualmente.

View this post on Instagram

Es por esto que ahora decidió hacer un video en el que agradece a todas las personas que trabajan con ella.

Allí se ve que todos están cantando “Aunque no sea mayo” mientras sostienen flores en sus manos.

“Les presento a mi equipo de trabajo. Gracias a ti que me ves y me compras, gracias equipo de trabajo porque nunca me dejaron ni me han dejado sola, los amo mucho”, afirmó.