Lady Noriega es una de las actrices colombianas que más ha dado de qué hablar durante los últimos meses. Lady Noriega comparó foto de 1991 con una de 2021 y sorprendió a muchos

Esto, porque se contagió de COVID-19 y pasó por un difícil momento de salud.

Sucedió a finales de marzo, según comentó en sus redes sociales.

A pesar de que durante los primeros días pudo manejar el virus desde su casa, poco a poco se hicieron más graves sus síntomas.

Esto causó que tuviera que ser hospitalizada y además pasó varios días en UCI.

Su estado de salud era bastante crítico y su manager afirmó que estaba conectada a oxígeno.

Su condición fue tema de preocupación en todo momento porque ella fue diagnosticada hace dos años como paciente asmática.

Por esta razón, sus seguidores estaban bastante preocupados por su futuro.

Sin embargo, el 22 de abril anunció que finalmente saldría de UCI.

Y el 29 del mismo mes salió de la clínica y regresó a su hogar, así lo confirmó en redes.

Desde entonces se ha mostrado muy agradecida con los mensajes que ha recibido.

Además, en sus redes sociales ha publicado varias notas de medios de comunicación en los que se alegran por su salida.

Poco a poco, la actriz ha eliminado varias de las publicaciones con las que documentó su proceso en la clínica.

Desde que salió de su hospitalización ha retomado el contenido en sus redes sociales.

Razón por la que hizo un conmovedor posteo sobre el día de la madre, tanto para su mamá, como para ella.

No obstante, lo que más ha llamado la atención es que ha hecho varias publicaciones sobre su paso por el Reinado Nacional de la Belleza.

Ella representó a Córdoba en el concurso durante el año 1991.

Aunque no se coronó como Señorita Colombia, sí ganó el premio de Miss Fotogénica.

Además, inició su carrera en los medios nacionales y se hizo reconocida por muchos.

En las instantáneas, Noriega comparó su figura en ese entonces y ahora, 30 años después.

Las fotografías han sorprendido a muchos, quienes afirman que aún se ve muy parecida.

Otros internautas afirman que “está igual de linda”, sin embargo, algunos resaltan que la foto tiene edición.

Lo cierto es que muchos la han defendido de las críticas y han afirmado que, incluso con edición se ve bien.

Mientras que los comentarios sobre su salud siguen “a la orden del día” y le desean una pronta recuperación.

Esta no es la única instantánea en la que se ha comparado con ella misma en 1991.

Esta también ha sido muy comentada, pero en este caso, varios han hablado sobre su rostro.

Y es que, para nadie es un secreto que durante su vida se ha realizado algunas intervenciones en su cara.

Por ahora, la actriz no ha respondido a los comentarios en sus redes sociales.

Recordemos que…

Hace varios meses, la actriz se convirtió en tendencia debido a Maluma.

Y es que el cantante presumió a su nueva mascota y afirmó que su nombre es Lady Noriega.

A la actriz y cantante no le agradó el tema y así se lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“Maluma no sé qué me quisiste decir con esto, pero me dolió 🥺 que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto!! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!!”