Lady Noriega es una de las actrices más recordadas de la televisión colombiana. Estado de salud de Lady Noriega mejora y ya salió de UCI

Hace poco su rostro regresó a las pantallas colombianas con la transmisión de ‘Pasión de Gavilanes’.

Allí interpretó a Pepita Ronderos, personaje que se ganó el cariño del país.

Saltó a la fama en el año 1991 tras participar en el Concurso Nacional de Belleza.

Desde entonces ha tenido varios papeles que han resaltado en la televisión nacional.

Hace algunas semanas salió a la luz que la actriz, y cantante se contagió de la COVID-19.

Así lo confirmó ella a través de sus redes sociales con una fotografía en la que agradeció a sus seguidores.

Allí confirmó que “es horrible lo que se siente pero aun mas triste saber que esto ha sido provocado para dañar a tantos millones que están sufriendo con esta maldad”.

Sus palabras causaron controversia, pues muchos critican que esas sean sus declaraciones.

Mientras que otros le enviaron mensajes positivos y desearon una pronta recuperación.

El 8 de abril hizo otra publicación en la que aclaró que no había estado en UCI y que seguía recuperándose.

Sin embargo, parece que su estado de salud se hizo más grave con el paso de los días.

Según información del manager de la cantante al medio ‘Colombia Me Gusta’, se encontraba muy grave y estaba conectada a oxigeno.

Durante varios días, su salud preocupó a sus seguidores, quienes seguían deseándole lo mejor.

Ahora Noticias Caracol confirmó que su estado de salud ha mejorado mucho.

De hecho ya salió de la UCI y puede respirar por sí misma, por ahora solo se conocen esos detalles.

Los seguidores de Noriega esperan que pronto publique más detalles en sus redes sociales.

Recordemos que…

Hace varios meses, la actriz se convirtió en tendencia debido a Maluma.

Y es que el cantante presumió a su nueva mascota y afirmó que su nombre es Lady Noriega.

A la actriz y cantante no le agradó el tema y así se lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“Maluma no sé qué me quisiste decir con esto, pero me dolió 🥺 que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto!! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!!”