Durante las últimas semanas, Lady Noriega ha tenido problemas con su salud. Lady Noriega compartió detalles sobre su salud y reveló que finalmente salió de la clínica

Y es que a finales de marzo se contagió de la COVID-19 que con el tiempo se agravó.

Durante los primeros días, parece que la actriz tuvo síntomas leves.

Lo contó a través de una publicación de Instagram, que posteriormente eliminó

Para sus más de 240 mil seguidores, la actriz dio la noticia.

Sus seguidores le enviaron mensajes de aliento, sin embargo, también reclamaron sus palabras.

Y es que muchos aseguran que sus declaraciones causaron controversia, pues da a entender que el virus fue creado por los humanos, algo que ha sido polémico desde el principio de la pandemia.

Según información del manager de la cantante al medio ‘Colombia Me Gusta’, se encontraba muy grave y estaba conectada a oxigeno.

Noriega fue ingresada a una unidad de cuidados intensivos y posteriormente intubada, por complicaciones pulmonares.

Según Noticias Caracol, desde que fue hospitalizada, la actriz se encontraba en constante observación y con oxígeno. Su condición fue tema de preocupación en todo momento porque ella fue diagnosticada hace dos años como paciente asmática.

Finalmente, la semana pasada la actriz reveló que ya no estaba en UCI, enviando un mensaje de tranquilidad.

la cantante hizo una publicación en sus redes sociales para celebrar su mejoría.

Noriega afirmó que “Dios la levantó de las garras de la muerte y eso le dio la oportunidad de ver lo que Dios hace”.

Además, hizo énfasis en que aún no era su momento para partir y ya se encuentra mucho mejor.

A través de Instagram, la actriz compartió en las últimas horas que finalmente salió de la clínica.

Noriega ya se encuentra en su casa, recuperándose de la mejor manera.

“Gracias a Dios ya estoy en casa recuperándome, me causó curiosidad revisar las redes sociales y ver lo bien que se comportaron”, escribió.

Aprovechó para agradecer a sus seguidores y a los medios de comunicación por estar pendientes de ella.

Y es que aseguró que la noticia se manejó de la mejor manera con el público.

Finalmente agradeció a ‘El Tiempo’ por un perfil en el que documentaron todos sus papeles en la televisión nacional en internacional.

La publicación ya tiene más de cuatro mil likes y poco menos de 300 comentarios.

Muchos de sus seguidores se alegran por su recuperación y le desean lo mejor.

Mientras que otros esperan que la actriz hable en sus redes sociales acerca de los días más difíciles con el virus.

Recordemos que…

Hace varios meses, la actriz se convirtió en tendencia debido a Maluma.

Y es que el cantante presumió a su nueva mascota y afirmó que su nombre es Lady Noriega.

A la actriz y cantante no le agradó el tema y así se lo hizo saber a través de sus redes sociales.

“Maluma no sé qué me quisiste decir con esto, pero me dolió 🥺 que rico que tratáramos a nuestras mujeres con amor y respeto!! Después de todo fue una mujer quien te trajo al mundo y muchas te admiramos y seguimos, buena cosa sería ser un ejemplo positivo!!”