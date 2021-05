Danna García no se había pronunciado hasta el momento sobre la situación que vive el país. Danna García enfrenta a seguidora que la cuestionó tras hablar del paro en Colombia

En los últimos días Colombia vive jornadas de protestas contra el gobierno del presidente Iván Duque, por eso miles de ciudadanos han salido a las calles a manifestar su inconformismo.

Algunos artistas y personalidades de la farándula colombiana se han sumado, entre ellos, Lina Tejeiro, Luisa Fernanda W, Alejandro Riaño, Julián Román, Carolina Guerra y Adriana Lucía, entre otros.

Sin embargo hay quienes han optado por no decir nada en sus redes los últimos días o promover mensajes en donde rechazan los actos violentos en algunas ciudades.

La colombiana Danna Garcia decidió hacer un llamado por medio de su cuenta en instagram:

“…duele mucho !!! No más violencia, no más injusticias, no mas víctimas, no mas vandalismo. Nada de esto representa a un país luchador y cansado de sufrir por décadas de violencia” escribió.